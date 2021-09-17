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Facebook будет бороться с организованными группами троллей

Facebook «займётся» группами пользователей организованно нарушающими правила сообщества (так называемыми «фабриками троллей»)
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  Facebook пытается расширить свой набор стратегий и тактик борьбы с «координированной злонамеренной пользовательской активностью». Как заявляет Facebook детали нового подхода находятся на ранних стадиях разработки. Суть новой политики заключается в том, что теперь модераторам предоставляется возможность применения более широкого спектра карающих действий, чем, например, простое блокирование индивидуальных учетных записей и/или постов нарушающих «жесткие» базовые правила социальной сети. Указанные поправки призваны остановить организованные «набеги троллей» на отдельных «неугодных» пользователей с целью травли и «бана» последних.

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Автор иллюстрации James Bareham. Источник - The Verge

    В январе текущего года Facebook признала слабость своей политики в части борьбы с подобной активностью внутри своей сети. В одном из сообщений обнародованной внутренней переписки говорится: «У нас мало проработаны меры по борьбе с организованной злонамеренной пользовательской активностью» - пишет сотрудник, ссылаясь на кампанию Stop the Steal («Не дадим украсть наши выборы»). «Что нам делать, когда за атакой стоят реальные люди, организуемые «сарафанным радио», но с явной целью нанесения ущерба и попрания фундаментальных правил?» - говорится в другом сообщении переписки. Далее во внутреннем чате предлагаются меры по «раннему реагированию», призванному препятствовать разрастанию конкретной группы злобных пользователей, чтобы не допустить начала «штурма», когда остановить его будет почти невозможно и придётся «запрещать» (что обычно малопродуктивно) внутри соцсетей некоторые слова и словосочетания.

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