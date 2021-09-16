Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Посредством лазерного луча в Африке передано 700 ТБ данных на расстояние около пяти километров

В рамках проекта Taara компании Alphabet с помощью лазерного луча передано 700 ТБ данных на расстояние около пяти километров. Технология для оптической передачи данных на открытой местности (скоростью более 20 Гбит/с) изначально была частью другого проекта Alphabet, а именно проекта Loon (варианты перевода: гагара, псих, деревенщина, простолюдин и т. д.).
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

    В январе 2021 года, головная компания Alphabet (Google - однa из дочерних её компаний) закрыла проект Loon, в рамках которого изучалась возможность использования наполненных гелием стратостатов для обеспечения интернет покрытия (эксперименты по использованию для указанной цели дронов с питанием от солнечных батарей были свернуты ещё в 2017 г.). Тем не менее некоторые наработки проекта Loon продолжали развиваться, а именно технология оптической (лазерной) связи на открытой местности (FSOC - Free Space Optical Communications) предназначение которой задумывалось как связь стратостатов между собой. Сейчас эта технология активно используется для высокоскоростной интернет связи в некоторых регионах Африки.

реклама

    Это похоже на оптический кабельный канал связи, но только без самого кабеля. В рамках технических решений FSOC возможна организация канала связи со скоростью 20+ Гбит/с между двумя точками, находящимися друг для друга в пределах прямой видимости. Одно из инновационных подразделений  Alpabet - Компания X реализовала проект Taara для проверки применимости идей FSOC в полевых условиях. Начав несколько лет назад в Индии и Кении, сегодня Компания Х обнародовала то, чего ей удалось добиться используя «бескабельную» оптическую связь через реку Конго между городом Браззавиль (Республика Конго) и городом Киншаса (Демократическая Республика Конго).

  Руководитель проекта Taara Барис Эркмен (Baris Erkmen) заявляет, что за двадцать дней по установленному каналу было передано 700 терабайт данных снимая часть  нагрузки с существующих оптоволоконных линий коммуникационной компании Econet и её подрядчиков. Выбор места проведения экспериментов обусловлен не только климатом, более подходящим для установки оптической связи, чем, например, туманный Сан-Франциско, но и наличием глубокой и быстрой реки Конго, которая своими солнечными бликами может препятствовать установлению высокоскоростного открытого оптического канала связи. По прямой указанные города разделяют всего несколько миль, но чтобы их соединить по ставшей традиционной оптоволоконной технологии потребовалась линия длиной около четырёхсот километров, увеличивая в многие разы стоимость услуг связи в городе Киншаса .

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

    Кроме отсутствия необходимости в дорогостоящем оптическом кабеле и его прокладке, заявляется, что «аптайм» (время безотказной работы) составляет 99.9%. Сотрудники занятые в проекте, отмечают, что конечному пользователю почти невозможно определить по какому именно каналу он выходит в сеть интернет. Также было заявлено, что изменения погодных условий в районе реки Конго за время проведения эксперимента практически никак не отражались на канале лазерной связи. Канал устойчив к туману, легкому дождю, пролету птиц и другим помехам благодаря способности подстройки мощности лазера «на лету» и улучшенным системам наведения и отслеживания передающего лазерного луча.

Работа систем наведения и отслеживания. Источник: X -
The Moonshot Factory  

реклама

 

    Приёмопередатчики устанавливаются, естественно, высоко, для обеспечения взаимной прямой видимости. Как видно на GIF выше приёмопередатчики автоматически подстраивают свои системы зеркал для наведения/приёма лазерного луча толщиной с зубочистку на цель диаметром около 5 сантиметров на расстоянии 10 километров. Система может подстраивать себя в границах +/-5  градусного конуса и проектная команда заявляет о возможности некоторого удаленного управления положением приёмопередатчиков без необходимости выезда на место обслуживающего персонала в случае некритических аварийных ситуаций.


реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

alphabet laser link x-company
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
3
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
10
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
24
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
15
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
25
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
14
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
41

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 113
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
43
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
41
Dogecoin продолжает дешеветь, а спасти мемную криптовалюту может только Виталик Бутерин
27
Ожидаемая цена RTX 4090 - 220 тыс. рублей, а RTX 4080 Ti – 150 тыс. рублей
111
До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
25
Xiaomi выпустила официальную российскую MIUI 12.5 на 31 актуальный смартфон
2
Анонс Xiaomi Mi 11T Pro – Snapdragon 888, 120-Вт зарядка и экран AMOLED 120 Гц по цене от 649 евро
1
В блокчейн-сети Ethereum было сожжено эфира на сумму более 1 миллиарда долларов
12
Только 20% видеокарт GeForce модели RTX и как это повлияет на скорость выхода следующего поколения
46
Правительство США готовит крестовый поход против криптобирж, что может повлиять на цену Биткоина
41
55 игр уже получили поддержку бесплатного буста AMD FidelityFX Super Resolution
31
Тесты DDR5 на чипах Alder Lake показывают высокие задержки и малопригодность памяти для игр
23
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
92
Выяснилось, какое слово глава NVIDIA чаще всего использует на совещаниях с подчинёнными
18
Выпущен китайский конкурент GTX 1080 - серия графических процессоров JM9 от Jingjia Micro
13
Выясняем, сколько мегагерц нужно современному игровому процессору – 4 ГГц vs 5 ГГц от SH
16
Сокет LGA1700 для Intel Alder Lake сравнили на фото с LGA1200
7
Скоростная ОЗУ DDR5-6400 МГц окажется медленнее DDR5-4800 МГц и не предназначена для игр
6
Эксперты РБК рассказали, как майнерам и трейдерам в РФ избежать блокировки денежных средств
24
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
268

Популярные статьи

Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
66
Ещё немного о процессорах и Windows 11
24
Что сейчас происходит на поверхности Марса
30
Реакция игровой общественности на отмену "ИгроМира-2021"
36
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
19
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
10
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
16
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
3

Сейчас обсуждают

pavel80
18:28
Опять освоят бабки.
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
omoikane
18:25
не работает тут норм ЧС, то работает то нет :D
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
omoikane
18:24
Он всякий мусор не только тут постит, но еще на днс клабе :D
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
D3m0n
18:24
>>48537-amazon-graviton2-s-64-yadrami-rabotaet-bystree-intel-xeon.html Все работают быстрее, чем intel xeon...
Процессоры AMD EPYC Milan-X получат до 768 МБ кэш-памяти третьего уровня
Шваброид
18:24
Виталя, я тебе открою страшную тайну, но Подвальный уже давно сидит, тут уже кроме ПЖИВ-а не осталось никого, обнови методички.
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
xapoiii
18:22
пральна, нех говно покупать
Обладатели процессоров Alder Lake-S бесплатно получат новые крепления для кулеров от Arctic
Саша Устецький
18:16
на ютубе канал про-хай тех есть тест 5700g
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
Саша Устецький
18:15
кофе лейки где?
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
omoikane
18:13
отличие колоссальное. Другие короновирусы в популяции уже 10ки и сотни лет существуют, да и тысячи навернео некоторые. А 19тый новый. Это же элементарная биология лол, устойчивость у популяции людей к...
36-летний стример игры Minecraft умер от осложнений, связанных с COVID-19
omoikane
18:07
А твои симптомы похожи на отравление как и писал выше :D Не может быть реакция на вирус под 40 и сразу все норм, на вакцину может, на реальный вирус нет.
36-летний стример игры Minecraft умер от осложнений, связанных с COVID-19
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем