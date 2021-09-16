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В январе 2021 года, головная компания Alphabet (Google - однa из дочерних её компаний) закрыла проект Loon, в рамках которого изучалась возможность использования наполненных гелием стратостатов для обеспечения интернет покрытия (эксперименты по использованию для указанной цели дронов с питанием от солнечных батарей были свернуты ещё в 2017 г.). Тем не менее некоторые наработки проекта Loon продолжали развиваться, а именно технология оптической (лазерной) связи на открытой местности (FSOC - Free Space Optical Communications) предназначение которой задумывалось как связь стратостатов между собой. Сейчас эта технология активно используется для высокоскоростной интернет связи в некоторых регионах Африки.

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Это похоже на оптический кабельный канал связи, но только без самого кабеля. В рамках технических решений FSOC возможна организация канала связи со скоростью 20+ Гбит/с между двумя точками, находящимися друг для друга в пределах прямой видимости. Одно из инновационных подразделений Alpabet - Компания X реализовала проект Taara для проверки применимости идей FSOC в полевых условиях. Начав несколько лет назад в Индии и Кении, сегодня Компания Х обнародовала то, чего ей удалось добиться используя «бескабельную» оптическую связь через реку Конго между городом Браззавиль (Республика Конго) и городом Киншаса (Демократическая Республика Конго).

Руководитель проекта Taara Барис Эркмен (Baris Erkmen) заявляет, что за двадцать дней по установленному каналу было передано 700 терабайт данных снимая часть нагрузки с существующих оптоволоконных линий коммуникационной компании Econet и её подрядчиков. Выбор места проведения экспериментов обусловлен не только климатом, более подходящим для установки оптической связи, чем, например, туманный Сан-Франциско, но и наличием глубокой и быстрой реки Конго, которая своими солнечными бликами может препятствовать установлению высокоскоростного открытого оптического канала связи. По прямой указанные города разделяют всего несколько миль, но чтобы их соединить по ставшей традиционной оптоволоконной технологии потребовалась линия длиной около четырёхсот километров, увеличивая в многие разы стоимость услуг связи в городе Киншаса .

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Кроме отсутствия необходимости в дорогостоящем оптическом кабеле и его прокладке, заявляется, что «аптайм» (время безотказной работы) составляет 99.9%. Сотрудники занятые в проекте, отмечают, что конечному пользователю почти невозможно определить по какому именно каналу он выходит в сеть интернет. Также было заявлено, что изменения погодных условий в районе реки Конго за время проведения эксперимента практически никак не отражались на канале лазерной связи. Канал устойчив к туману, легкому дождю, пролету птиц и другим помехам благодаря способности подстройки мощности лазера «на лету» и улучшенным системам наведения и отслеживания передающего лазерного луча.

Работа систем наведения и отслеживания. Источник: X -

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Приёмопередатчики устанавливаются, естественно, высоко, для обеспечения взаимной прямой видимости. Как видно на GIF выше приёмопередатчики автоматически подстраивают свои системы зеркал для наведения/приёма лазерного луча толщиной с зубочистку на цель диаметром около 5 сантиметров на расстоянии 10 километров. Система может подстраивать себя в границах +/-5 градусного конуса и проектная команда заявляет о возможности некоторого удаленного управления положением приёмопередатчиков без необходимости выезда на место обслуживающего персонала в случае некритических аварийных ситуаций.





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