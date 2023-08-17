Трамп владеет еще большим количеством криптовалют, чем было известно ранее

Согласно официальным документам, полученным в понедельник правительственной организацией "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне", бывший президент и ведущий кандидат от республиканцев на выборах в следующем году по состоянию на начало августа имел на криптовалютном кошельке $2,8 млн. Согласно документам, он также получил $4,87 млн в виде лицензионных отчислений от своей коллекции несгораемых токенов.

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Новые данные свидетельствуют о том, что Трамп инвестирует в криптовалюты даже больше, чем это было показано в предыдущих документах. Ранее на этой неделе CoinDesk сообщал, что согласно правительственному документу от 14 апреля Трамп раскрыл информацию о наличии у него цифровых активов на сумму до $500 000.

Несмотря на то, что в бытность президентом Трамп был скептиком в области криптовалют, в прошлом году он дебютировал с проектом по выпуску нефункционирующих токенов (НФТ) под названием Trump Digital Collectible Cards с изображениями самого себя. В апреле этого года он выпустил вторую серию коллекционных карточек. Обе коллекции были распроданы.

Новость появилась в тот момент, когда криптовалюты все чаще становятся частью политической повестки дня в США, поскольку кандидаты готовятся к президентским выборам, которые состоятся в 2024 году. Кандидат от демократов Роберт Ф. Кеннеди-младший, подтвердивший владение биткоином (BTC), заявил, что в случае избрания он поддержит доллар США с помощью BTC и освободит токены от налогов на прирост капитала. Роберт ДеСантис, губернатор штата Флорида и кандидат от республиканцев, отстающий от Трампа в первых опросах, пообещал в качестве президента запретить цифровые валюты центральных банков (CBDC).

В среду компания Arkham сообщила в своем твиттере, что бывший президент является вероятным владельцем адреса 0x94845333028B1204Fbe14E1278Fd4Adde46B22ce в блокчейне Ethereum с общей суммой в ETH в $2,8 млн. Трамп также владеет незначительными суммами в wETH, MATIC и стабильной монете USDC, согласно профилю Аркхэма. Владение криптоадресами и транзакции по ним находятся в открытом доступе благодаря прозрачности блокчейна, что позволяет отслеживать перемещения в режиме реального времени.