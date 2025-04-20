YouTube Music начал тестировать функцию выравнивания громкости — аналог «Стабильной громкости» на основном сервисе YouTube. Настройка включена по умолчанию, но пока работает не у всех.

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Сервис YouTube Music начал постепенное внедрение функции Consistent volume (Постоянная громкость) для пользователей Android и iOS. Это аналог функции Stable volume, то есть «Стабильная громкость», которая появилась в основном приложении YouTube ещё в октябре 2023 года. Новая опция, по замыслу разработчиков, должны нормализовать громкость треков, устраняя резкие перепады громкости между композициями.

Долгожданное обновление должно значительно улучшить использование сервиса. В отличие от основного приложения YouTube, где переключение функции доступно прямо в плеере, в YouTube Music эта настройка находится в меню «Параметры воспроизведения» на Android, и «Воспроизведение и ограничения» на iOS. Интересно, что на некоторых устройствах функция уже включена по умолчанию, однако в веб-версии сервиса она пока отсутствует.

В настоящее время нововведение распространяется поэтапно. По наблюдениям, функция уже доступна в версии 8.15 для iPhone, однако на Android-устройствах её появление носит выборочный характер. Некоторые пользователи уже получили доступ к обновлению, тогда как другие пока остаются без него.

Отметим, что это улучшение особенно важно для тех, кто часто сталкивается с проблемой резкой смены громкости при переходе между треками и технология нормализации звука особенно полезна при прослушивании плейлистов с разными по уровню записи композициями, что часто встречается в пользовательских подборках и официальных альбомах.

Хотя выход функции состоялся еще не окончательно, однако заявлется, что в ближайших обновлениях «Постоянная громкость» станет доступна всем подписчикам сервиса на мобильных устройствах.