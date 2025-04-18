Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов, но WD нашла решение в переработке HDD.

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Компания Western Digital (WD) объявила о запуске масштабной программы переработки жестких дисков (HDD), которая позволит извлекать редкоземельные элементы и другие ценные материалы. Благодаря этому удастся снизить электронные отходы и снизить зависимость от китайских поставок, особенно на фоне введенных Китаем ограничений на экспорт семи ключевых редкоземельных металлов.

В сотрудничестве с Microsoft и партнерами по переработке CMR и компанией PedalPoint Recycling WD разработала процесс, который позволяет извлекать из старых жестких дисков оксиды редкоземельных металлов, включая диспрозий, неодим и празеодим, а также алюминий, сталь, золото, палладий и медь. Для укрепления внутренних цепочек поставок все этапы переработки будут происходить на территории США.

Программа уже позволила спасти от захоронения более 47 000 фунтов (около 21 тонны) жестких дисков, SSD-накопителей и корпусов. По данным WD, эффективность извлечения редкоземельных элементов превышает 90%, а общий уровень переработки материалов достигает 80%.

Диски, поступающие из дата-центров Microsoft, сначала измельчаются, а затем отправляются в PedalPoint для сортировки. Магниты и сталь передаются компании CMR, которая с помощью технологии acid-free dissolution recycling (ADR) выделяет редкоземельные элементы без использования агрессивных химикатов. Этот метод позволяет получать оксиды РЗЭ с чистотой 99,5%.

По сравнению с традиционной добычей, переработка жестких дисков сокращает выбросы парниковых газов на 95%, что делает процесс более экологичным. Восстановленные материалы могут повторно использоваться в производстве новой электроники, включая жесткие диски, электродвигатели и генераторы.

Однако, несмотря на успехи программы, она пока охватывает не все редкоземельные металлы, подпадающие под китайские ограничения. Из семи ограниченных элементов (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий) в жестких дисках в значительных количествах встречается только диспрозий.

По данным Financial Times, в 2022 году в мире насчитывалось 23 000 дата-центров с 70 миллионами серверов, а объем электронных отходов к 2030 году может достичь 75 миллионов тонн, что делает переработку все более актуальной. WD планирует расширять свою программу.