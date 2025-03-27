Motorola готовит новое поколение складных смартфонов Razr. В сети появились первые данные о базовой модели Razr (2025).

Источник изображения: xpertpick.com

Как сообщает портал 9to5Google, в сеть попали видео и спецификации Razr (2025). Среди ключевых изменений — переход на процессор MediaTek Dimensity 7400X, 12 Гбайт оперативной памяти, защита по стандарту IP48 и уменьшение размера экрана до 6,7 дюймов (против 6,9 дюймов у Razr 2024 года, известного за пределами США как Razr 50).

Несмотря на компактный дисплей, устройство получит аккумулятор увеличенной ёмкости на 4500 мА·ч вместо 4200 мА·ч у предшественника. Поддержка 30-ваттной проводной и беспроводной зарядки осталась без изменений.

Ранее в утечках другой модели Razr 2025 года фигурировала дополнительная кнопка с боку, но в этой версии её нет.

Новинка будет доступна в трёх вариантах: Gibraltar Sea (тёмно-синий с нейлоновой текстурой), Lightest Sky (светло-серый) и Spring Bug — ярко-зелёный. Цвет Spring Bug, а также модель Razr 60 Ultra с дополнительной кнопкой, на этой неделе прошли сертификацию TENAA.

Напомним, последние складные Razr компания выпустила в июне 2023 года, а значит, анонс новых устройств может состояться уже в ближайшие месяцы. Razr модификации 2025 года продолжает борьбу Motorola за долю в нише складных устройств.