К 2026 году Apple обязана внести масштабные изменения в iOS, чтобы обеспечить совместимость с устройствами других производителей, включая доступ к NFC и Wi-Fi.

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Европейский Союз обязал Apple открыть доступ к уведомлениям iOS и разрешить использование альтернатив AirDrop и AirPlay. Это требование стало частью новых правил, установленных в рамках Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Как сообщает GSMArena, компания из Купертино получила подробные инструкции по обеспечению совместимости своих устройств с продуктами сторонних производителей.

Будущие устройства на iOS должны предоставлять полный доступ к системе уведомлений, привилегиям фонового выполнения и системным функциям. В настоящее время такие возможности доступны только для продуктов Apple, таких как AirPods и Apple Watch. Однако теперь эти функции должны быть открыты и для других производителей.

Стронние производители наушников получат доступ к системным функциям, включая автоматическую связь при приближении и переключение аудио между устройствами. Кроме того, сторонние устройства смогут использовать аналоги функций AirDrop и AirPlay, что расширит их функциональность.

Требования ЕС также включают автоматический доступ к информации о Wi-Fi сетях, активацию NFC-чипа для работы с платежными картами пользователей и поддержку высокоскоростного Wi-Fi соединения между устройствами. Все эти функции должны быть бесплатными для всех подключенных устройств.

Интересно, что Евросоюз также подчёркивает, что фреймворки и API должны быть доступны сторонним компаниям одновременно с их запуском на устройствах Apple. Это означает, что Apple не сможет оттянуть, даже если захочет, внедрение таких возможностей для сторонних разработчиков.

Сроки реализации новых правил предполагают, что бета-версии изменений появятся к концу этого года, а полное внедрение запланировано на 2026 год. Большинство функций, вероятно, будут доступны в iOS 19, но только для пользователей в Европейском Союзе.

Apple в свою очередь раскритиковала решения ЕС, заявив, что они «замедляют способность компании к инновациям», а также утверждая, что ЕС вынуждает Apple «бесплатно делиться новыми функциями с компаниями, которые не обязаны соблюдать те же правила».

Apple также заявила, что Закон о цифровых рынках несправедливо «взъелся» на компанию, позволяя другим «свободно паразитировать на её технологиях». Однако критики отмечают, что сама Apple часто блокирует базовые функции, взимает плату за то, что другие предлагают бесплатно, и ограничивает инновации сторонних разработчиков, если не получает свою долю прибыли.