Угрозы президента США Дональда Трампа о повышении тарифов могут подтолкнуть Индию к снижению торговых барьеров, что, по мнению экспертов, стимулирует конкуренцию и экономический рост в стране.

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Колебания в торговой политике США, вызванные угрозами повышения тарифов со стороны президента Дональда Трампа (Donald Trump), могут обернуться неожиданной выгодой для Индии, сообщает Bloomberg. По мнению Вирала Ачарьи (Viral Acharya), бывшего заместителя управляющего Резервного банка Индии, это подталкнёт правительство к снижению торговых барьеров, что, в свою очередь, будет стимулирует конкуренцию и экономический рост.

Ачарья считает, что усиление конкуренции заставит индийские компании повышать качество своей продукции, чтобы успешно соперничать с глобальными игроками. Это приведёт к созданию большего числа рабочих мест и расширению производственной базы в стране.

Угрозы Трампа о введении «взаимных тарифов» со 2 апреля вызвали обеспокоенность. Экономисты прогнозируют, что Индия может пострадать от этих мер сильнее других, учитывая значительную разницу (около 10 процентных пунктов) в средних импортных пошлинах между двумя странами. Однако правительство Индии уже предпринимает шаги по смягчению тарифов, включая значительные сокращения в феврале и обсуждение снижения импортных налогов на американские товары, такие как автомобили, химикаты и электроника.

Министр торговли Пиюш Гоял (Piyush Goyal) на прошлой неделе провел переговоры в США со своим американским коллегой Говардом Латником (Howard Lutnick) и другими официальными лицами администрации Трампа о заключении многоотраслевой торговой сделки.

Ачарья, занимавший должность заместителя управляющего Резервного банка Индии с 2017 по 2019 год, признает, что крупные индийские компании, ранее извлекавшие выгоду из протекционистских мер, могут первоначально потерять часть своей стоимости. Однако в целом экономика страны выиграет от усиления конкуренции. «В конкурентной среде компании и не должны получать высокую прибыль, если только они не являются самыми эффективными поставщиками услуг или товаров», — подчеркивает он, отмечая, что индийский бизнес, включая не только крупные, но и средние и малые предприятия, способен конкурировать на мировом уровне, но для этого необходимы инвестиции в повышение эффективности и производительности.

Чтобы минимизировать негативное влияние на индийскую промышленность, Ачарья предлагает снижать тарифы поэтапно, с чётким информированием о конечной цели. Если политический курс будет предсказуемым, бизнес сможет инвестировать в повышение эффективности, инновации и переподготовку своих сотрудников. Одновременно премьер-министр Нарендра Моди (Narendra Modi) на этой неделе призвал индийский бизнес воспользоваться меняющимся глобальным ландшафтом для увеличения инвестиций, назвав это «большой возможностью» для них.

Несмотря на то, что правительства часто используют протекционистские меры для поддержки отечественной промышленности и работников, эксперты в Индии утверждают, что опасения по поводу потери рабочих мест в случае снятия торговых барьеров не подтверждаются фактами: «Нет никаких доказательств того, что когда мы открылись в 1990-х годах, мы уничтожили рабочие места».

По мнению Ачарьи, усиление конкуренции приведёт к увеличению частных капиталовложений и производительности, а также стимулирует экономический рост. Это также приведет к созданию большего количества высококвалифицированных рабочих мест и повышению внутреннего потребления.