Компания Amazon представила свой первый квантовый чип Ocelot, разработанный в Калифорнийском технологическом институте. Компания утверждает, что новая архитектура снизит затраты на создание квантовых компьютеров на 90%.

Источник изображения: Kandinsky

Подразделение Amazon Web Services (AWS), специализирующееся на облачных технологиях, разработало свой первый квантовый чип под названием Ocelot, присоединившись, таким образом к числу технологических гигантов, которые активно работают над созданием перспективного аппаратного обеспечения в сфере квантовых вычислений, пишет Bloomberg.

В последние два месяца о прогрессе в создании квантового оборудования заявили Google и Microsoft. Это говорит о том, что мощные вычислительные технологии, которые пока остаются скорее научными экспериментами, могут в ближайшие годы найти практическое применение. Однако некоторые эксперты считают, что полноценные квантовые компьютеры, способные совершить прорыв в химии и здравоохранении, появятся не раньше, чем через десятилетие.

Чип Ocelot был разработан командой Amazon Web Services в сотрудничестве с Калифорнийским технологическим институтом. Он состоит из двух крошечных кремниевых пластин, расположенных друг над другом. Интересно, что название устройства связано с осцилляторами — элементами, генерирующими периодические электрические сигналы, которые используются в этом прототипе.

Основная сложность в разработке квантовых компьютеров заключается в управлении ошибками, которые возникают из-за нестабильности квантовых частиц. Даже малейшие изменения температуры, вибрации или электромагнитные помехи могут привести к сбоям в вычислениях.

Amazon использует так называемый «кошачий кубит», названный в честь мысленного эксперимента Шрёдингера, который предполагает, что объект может находиться в двух состояниях одновременно. Каждый чип Ocelot содержит пять кубитов для хранения данных, схемы для их стабилизации и четыре дополнительных кубита для обнаружения ошибок. По словам представителей Amazon, такая архитектура позволяет снизить затраты на создание квантового компьютера и его компонентов на 90% по сравнению с некоторыми другими подходами.

Оскар Пейнтер, который также является профессором Caltech, считает, что реально работающие квантовые компьютеры появятся через десять или даже двадцать лет, при этом десятилетний срок он называет амбициозным.