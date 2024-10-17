ASML опубликовала результаты третьего квартала и обновленный прогноз на 2025 год, что привело к падению ее капитализации из-за снижения спроса из Китая и замедления расширения мощностей Intel.

Источник изображения: ASML

Несмотря на то что ASML ожидает сильные продажи в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны производителей чипов, прогноз на 2025 год был ухудшен из-за медленного восстановления рынка, геополитической неопределенности и возможных новых ограничений на экспорт оборудования в Китай, сообщает ресурс Tom's Hardware.

Основные причины пересмотра прогноза заключаются в ужесточении регуляций на экспорт инструментов в Китай и сокращении планов расширения Intel, в частности, задержке открытия фабрики Fab 29 в Германии до 2029-2030 годов. Также стоит отметить задержки в расширении мощностей Samsung Foundry в США, однако изменения в планах Intel, вероятно, негативно сказываются на ASML больше всего. Ограниченное увеличение мощностей для 3D NAND DRAM также играет свою роль.

Интересно, что в последние кварталы Китай активно строил и оснащал новые фабрики, что обеспечивало высокий спрос на литографические инструменты и ASML получала много заказов от китайских компаний, которые составили примерно половину её выручки. Однако с замедлением покупок старых инструментов и подготовкой США и союзников к введению более строгих экспортных ограничений, ASML прогнозирует, что продажи в Китае составят всего 20% от общей выручки в 2025 году.