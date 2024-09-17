Apple обновила пакет офисных приложений iWork. В Keynote появилась возможность переключать слайды жестами на Apple Watch, а на Mac добавлена поддержка HDR.

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Apple обновила свои офисные приложения iWork: Keynote, Numbers и Pages для iPhone и iPad. Обновления включают ряд новых функций, доступных для пользователей iOS 18 и watchOS 11. Среди наиболее интересных нововведений — возможность управления презентациями Keynote с помощью Apple Watch. В частности, двойное касание по экрану часов позволит переключать слайды, не отвлекаясь от выступления.

В приложениях Keynote, Numbers и Pages для iOS и iPad также улучшена работа с Apple Pencil. Теперь пользователи Apple Pencil Pro могут быстро переключаться между инструментами, изменять толщину линий и цвета одним сжатием стилуса. Кроме того, все три приложения получили новый браузер документов, облегчающий создание новых и поиск недавних файлов.

Обновлённая версия Keynote для Mac также получила несколько новых возможностей, правда, требующих macOS Sequoia. Пользователи смогут просматривать качественные HDR-изображения на поддерживаемых дисплеях. Кроме того, теперь можно перелистывать слайды прямо во время видеозвонков в FaceTime или видеоконференций, что значительно упрощает процесс представления материалов на удалённых встречах. Также, как и в случае с приложениями для iPhone и iPad, обновление для Mac включает дополнительные исправления ошибок и улучшения производительности.

Обновления Keynote, Numbers и Pages для iPhone, iPad и Mac уже доступны для загрузки в App Store и Mac App Store. Напомним, что релиз новых версий операционных систем Apple iOS 18, watchOS 11 и macOS Sequoia состоялся в понедельник. В состав обновлений вошли новые функции, улучшения производительности и исправления ошибок.