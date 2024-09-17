На фоне судебных баталий вокруг TikTok, ByteDance делает ставку на Lemon8. Приложение, позиционирующееся как гибрид Pinterest и Instagram, активно продвигается среди американских пользователей.

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В то время как TikTok готовится к судебному разбирательству по поводу возможного запрета в США, другое приложение от ByteDance, Lemon8, что-то между Pinterest и Instagram, стремительно набирает популярность в американском App Store, сообщает издание TechCrunch. Эксперты связывают этот рост с агрессивной рекламной кампанией, запущенной ByteDance. Примечательно, что приложение даже поднималось в топ App Store во время предыдущих обсуждений о запрете TikTok американскими законодателями.

Lemon8, запущенный в 2020 году, выглядит как запасной вариант ByteDance на случай, если TikTok будет удален с американского рынка или продан американской компании, а авторы TikTok смогут перенести в Lemon8 свой контент и свою аудиторию в случае блокировки приложения.

По данным понедельника, Lemon8 занял 10-е место в рейтинге самых популярных бесплатных приложений в американском App Store. Аналитическая компания Appfigures сообщает, что ByteDance за последние несколько недель запустила «масштабную» рекламную кампанию в Apple Search Ads, используя более 5300 ключевых слов только за последнюю неделю. Кампания была нацелена на пользователей, ищущих такие приложения, как TikTok, CapCut, Instagram, Canva и другие популярные платформы.

Помимо рекламы в App Store, ByteDance также запустила рекламу Lemon8 в ленте рекомендаций TikTok, вызвав интерес пользователей. Многие популярные блогеры TikTok также начали публиковать обзоры Lemon8, не раскрывая при этом, получают ли они деньги за продвижение приложения. Часто блогеры используют ту же риторику, что и в прошлом году, сравнивая Lemon8 с Instagram и Pinterest.

Данные Appfigures показывают, что приложение начало набирать популярность несколько недель назад благодаря рекламе, но самый резкий скачок произошел совсем недавно. В субботу количество скачиваний Lemon8 достигло 78 000, что на 44% выше среднего показателя за последние несколько недель. Всего с начала года приложение скачали 16 миллионов раз, причем почти половина скачиваний (6,4 миллиона) приходится на США. Это подтверждает, что США остаются ключевым рынком для ByteDance. В то же время, количество скачиваний в других странах, таких как Филиппины и Сингапур, снижается, что может говорить о перераспределении рекламного бюджета ByteDance.