Radeon RX 7800M, новая мобильная видеокарта от AMD, дебютирует в составе внешней видеокарты OneXGPU 2.

Источник изображения: One-Netbook/YouTube

Компания One-Netbook опубликовала результаты тестирования внешней видеокарты OneXGPU 2, которая оснащена ещё не анонсированной видеокартой AMD Radeon RX 7800M. Данная видеокарта станет первой, которая будет использоваться в OneXGPU 2, и займет позицию сразу под флагманской мобильной моделью AMD Radeon RX 7900M, обещая значительно повысить производительность для пользователей, стремящихся получить мощные решения в компактном формате.

Ранее One-Netbook уже продемонстрировала возможности OneXGPU 2 в игровых тестах при подключении внешней видеокарты к портативной консоли X1-Mini. В этих тестах устройство показало впечатляющие результаты, обеспечив от 60 до 80 кадров в секунду в таких играх, как Red Dead Redemption 2 и God of War 4. На этот раз One-Netbook подключила OneXGPU 2 к мини-ПК OneXPlayer X1, который работает на базе процессора AMD 8840U, и результаты тестирования с помощью бенчмарка Time Spy оказались также многообещающими.

В тесте Time Spy видеокарта Radeon RX 7800M набрала 15,806 баллов, что примерно на 1,200 баллов меньше, чем у старшей модели RX 7900M, которая показала 17,011 баллов. Несмотря на это, RX 7800M значительно обошла младшую модель RX 7700S, которая в среднем набрала только 10,156 баллов. Если сравнивать RX 7800M с настольными видеокартами AMD, то её производительность сопоставима с RX 7700 XT, имеющей средний результат 15,289 баллов.

Интересно также сравнить Radeon RX 7800M с конкурентами. Мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop набрала в среднем 12,382 балла в Time Spy, а RTX 4080 Laptop достигла 18,301 балла, что позволило RX 7800M занять промежуточное положение между этими двумя моделями. Более того, новая видеокарта от AMD лишь немного уступила настольной модели RTX 4070, которая имеет средний балл 16,565.

Radeon RX 7800M построена на графическом чипе RDNA 3 Navi 32 и оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Хотя это меньше, чем у RX 7900M, у которой 16 ГБ, объем видеопамяти в 12 ГБ все же на 50% больше, чем у других моделей серии Radeon RX 7000, которые ограничены 8 ГБ. Судя по результатам тестов One-Netbook, Radeon RX 7800M выглядит многообещающе, но в ближайшее время она будет доступна только в составе внешнего GPU OneXGPU 2. Остается надеяться, что после выхода OneXGPU 2 на рынок RX 7800M появится и в ноутбуках.

В настоящее время One-Netbook проводит кампанию по сбору средств на выпуск OneXGPU 2 на краудфандинговой платформе Indiegogo. Важно отметить, что поддержка проекта на Indiegogo не гарантирует получение готового устройства, так как оно всё ещё находится на стадии разработки.