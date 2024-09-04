Intel утверждает, что новые процессоры предлагают в два раза большую производительность по сравнению с предшественниками, а также превосходят Qualcomm Snapdragon X Elite и AMD HX 370 по времени автономной работы.

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На выставке IFA 2024 в Берлине, которая пройдёт с 6 по 10 сентября компания Intel представит свои новые процессоры серии Core Ultra 200V с архитектурой Lunar Lake. Intel утверждает, что новые чипы обеспечивают «историческую энергоэффективность x86» и являются «самыми быстрыми мобильными процессорами в мире», предлагая на 30% большую производительность в играх по сравнению с конкурентами.

Intel заявляет о 50% сокращении потребления энергии по сравнению с предыдущими моделями, что увеличивает время работы от батареи до 20.1 часов, что на два часа больше, чем у Qualcomm Snapdragon X Elite, и на четыре часа больше, чем у аналогичных чипов AMD. Кроме того, Intel указала на проблемы совместимости Qualcomm, отметив, что 23 игры и множество приложений не смогли запуститься на чипах X Elite.

Линейка включает девять моделей с четырьмя P-ядрами Lion Cove и четырьмя E-ядрами Skymont, с частотами от 4.5 ГГц до 5.1 ГГц. Все чипы поддерживают память LPDDR5X до 32 ГБ и обеспечивают до 5 TOPS производительности в области искусственного интеллекта.

Компания также представила множество ноутбуков от партнеров на выставке и продемонстрировала впечатляющие результаты тестов, подтверждающие их заявления о производительности. Выделяются интеграция поддержки Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 и улучшенная безопасность, включая новый «Intel Partner Security Engine», который представляет собой интеграцию Microsoft Pluton в чипы Intel.

Процессоры Core Ultra 200V уже доступны для предзаказа у различных OEM-партнеров, поставки которых начнутся с 24 сентября. Если Intel выполнит свои обещания, новые процессоры могут стать сильным ответом на чипы AMD Ryzen AI 300 и Qualcomm X Elite. Однако, как и всегда с заявками производителей, стоит дождаться независимых тестов, чтобы подтвердить эти данные.