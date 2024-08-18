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Gorovic
Sonos увольняет 100 человек из-за неудачного обновления своего приложения
В компании рассматривают возможность возврата к предыдущей версии приложения, однако последствия неудачного обновления могут затянуться на несколько месяцев.

                                            Источник изображения: Nipun Chandra Surnilla/Unsplash

Компания Sonos подтвердила, что увольняет около 100 сотрудников, что составляет примерно 6% от общего числа работников, в условиях финансовых трудностей после неудачного обновления своего мобильного приложения. Ожидается, что компания потратит от 20 до 30 миллионов долларов на исправление последствий обновления, которое вызвало негативные отзывы пользователей, сообщает издание Ars Technica.

Генеральный директор Sonos Патрик Спенс (Patrick Spence) в своем заявлении отметил, что «это было трудное, но необходимое решение, чтобы обеспечить продолжительные и значимые инвестиции в продуктовый план Sonos и подготовить компанию к долгосрочному успеху». Увольнения затронули различные подразделения, включая маркетинг, продуктовую и инженерную группы, а также платформу и инфраструктуру.

По данным CNBC, в октябре 2022 года Sonos насчитывала 1,844 сотрудников. Это не первое сокращение в компании, так в июне 2023 года Sonos уволила около 130 человек (или 7% от своего штата) из-за «продолжающихся трудностей». В 2020 году компания также уволила 12% сотрудников, что составило примерно 174 человека.

Новые увольнения связаны с ожидаемыми затратами на устранение последствий обновления приложения, выпущенного в мае, которое отменило множество функций, таких как режим сна, доступ к локальным музыкальным библиотекам и функции доступности. В июле Спенс извинился и пообещал исправить ситуацию с помощью регулярных обновлений. Последние новости указывают на значительные расходы в связи с ситуацией, увеличение поддержки клиентов и попытки вернуть доверие пользователей и партнеров через программу скидок.

Sonos также ожидает снижения доходов в четвертом финансовом квартале 2024 года из-за задержки выпуска двух аппаратных продуктов до тех пор, пока приложение не будет исправлено. Хотя компания еще не подтвердила это, предполагалось, что одним из ожидаемых продуктов является обновленная звуковая панель Sonos Arc. По данным анонимных источников, Sonos может выпустить её в октябре 2024 года.

Спенс подчеркнул, что «неуклонная приверженность к восстановлению приложения и удовлетворению наших клиентов остается нашим приоритетом, и мы уверены, что сегодняшние действия не повлияют на нашу способность выполнять это обещание». В то же время, издание TheVerge сообщает, что в компании обсуждается возможность возвращения к предыдущей версии приложения. Неясно, будет ли Sonos предлагать обе версии приложения или же приостановит новую версию до тех пор, пока она не будет полностью исправлена.

Даже если Sonos быстро вернет старую версию приложения, последствия неудачного обновления могут отразиться на финансовом состоянии компании в течение нескольких месяцев или даже дольше. Руководство Sonos признало, что обновление было выпущено с ошибками, которые не были выявлены в процессе тестирования, и спешка с его запуском перед выходом на рынок наушников Ace в июне только усугубила ситуацию.

#sonos
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