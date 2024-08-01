NASA выразила беспокойство по поводу размеров Starship от SpaceX и их влияния на лунные орбитальные станции.

Источник изображения: SpaceX

Агентство NASA озабочено тем, что новый космический корабль SpaceX Starship, обладая огромными размерами, может негативно повлиять на орбитальные станции вокруг Луны. С учетом амбициозных планов Илона Маска по запуску Starship, эта проблема становится все более актуальной.

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Starship, который предназначен для межпланетных путешествий и миссий на Луну и Марс, имеет внушительные размеры: высота корабля достигает 120 метров, что делает его самым большим космическим аппаратом, когда-либо созданным. NASA уже запланировала несколько миссий в рамках программы Artemis, которые подразумевают размещение лунных орбитальных станций и других объектов на низкой орбите Луны.

Согласно информации, предоставленной представителями NASA, Starship может создать значительные изменения в лунной орбите, включая увеличение количества космического мусора и изменение траекторий спутников. Это может привести к потенциальным столкновениям с лунными модулями, которые будут использоваться в рамках программы Artemis.

Кроме того, NASA выразила опасения по поводу того, как частые запуски Starship могут повлиять на существующие орбитальные станции и их оборудование. Научные эксперименты, проводимые в рамках программы Artemis, также могут пострадать из-за изменений в орбитах, вызванных мощными двигателями Starship.

В ответ на эти опасения SpaceX заявила, что они работают в тесном сотрудничестве с NASA для минимизации возможных рисков, связанных с запуском Starship. Компания заверила, что все необходимые меры безопасности будут приняты для предотвращения негативного влияния на лунные орбитальные станции и их миссии.

SpaceX уже достигла значительных успехов в разработке и испытаниях Starship, и, несмотря на беспокойства NASA, компания планирует продолжать свою программу испытаний и запусков. Стратегия SpaceX нацелена на создание надежной и эффективной системы для доставки людей и грузов на Луну, Марс и за его пределы.