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Gorovic
Учёные обнаружили вокруг чёрной дыры нашей галактики рой молодых звёзд, окутанных пылью
Новые исследования показали, что вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Галактики существует рой молодых звёзд, скрытых пылью и газом.

                                                   Источник изображения: https://arstechnica.com

Ученые обнаружили необычную группу молодых звёзд, окружающих сверхмассивную черную дыру в центре Млечного Пути, что ставит под сомнение традиционные представления о формировании звезд вблизи таких космических монстров, сообщает Ars Technica.

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Исследование, проведенное международной командой астрофизиков под руководством Флориана Пайскера из Университета Кёльна, выявило скопление пылевых объектов вокруг сверхмассивной черной дыры Sgr A*. Анализ показал, что эти объекты, возможно, скрывают в себе молодые звездные объекты (YSOs), которые еще не достигли стадии главной последовательности. Это открытие удивительно, так как звезды, вращающиеся вокруг сверхмассивных черных дыр, обычно считаются старыми и тусклыми.

Исследователи отвергли идею о том, что эти объекты являются бесструктурными облаками в сильном радиационном поле черной дыры. Вместо этого они предположили, что это молодые звезды, скрытые в оболочках из газа и пыли. Один из объектов, G2/DSO, был использован как пример для изучения. Его высокая яркость и сильные излучения в среднем и ближнем инфракрасном диапазоне указывают на то, что это, вероятно, молодая звезда.

Особенностью этих объектов является их способность сохраняться вблизи черной дыры, несмотря на интенсивное тепло и радиацию. Облака газа и пыли без гравитационной поддержки внутри них не могли бы выдержать такие условия долго. Согласно расчетам команды, облако размером с G2/DSO испарилось бы за семь лет, в то время как звезда с такой же массой выдержала бы гораздо дольше благодаря своей плотности и массе.

Исследование также показало, что эти объекты не могут быть компактными планетарными туманностями или двойными звездами, так как условия вокруг черной дыры слишком суровы для их существования.

Некоторые из этих пылевых объектов уже идентифицированы как молодые звезды, в то время как другие все ещё требуют дальнейшего изучения. Происхождение этих объектов и механизм их формирования остаются загадкой, хотя ученые предполагают, что они могли образоваться в молекулярных облаках, падающих к центру галактики, и затем мигрировать к черной дыре.

Это открытие может изменить наши представления о том, как звёзды формируются и эволюционируют вблизи сверхмассивных черных дыр, и открывает новые возможности для изучения динамики галактических ядер.

#космос #галактика #звезды
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