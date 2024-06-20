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Gorovic
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
Из-за санкций США под угрозой оказались поставки в Китай важного оборудования для производства микросхем.

                                                                 Источник изображения: SK hynix

Власти США активизировали усилия по сдерживанию технологического развития Китая в сфере производства передовых полупроводников. Как сообщает агентство Bloomberg, заместитель министра торговли США Алан Эстевез намерен посетить Нидерланды и Японию, чтобы склонить эти страны ввести запрет на поставки в Китай оборудования для производства высокоскоростной памяти HBM.

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Такая память используется в ускорителях вычислений и для искусственного интеллекта, активно разрабатываемых Китаем. Поводом для беспокойства США стали сведения о том, что китайская компания CXMT заблаговременно закупила необходимое оборудование для производства HBM у голландской ASML и японской Tokyo Electron в преддверии возможного введения санкций. Помимо CXMT, над созданием HBM в Китае работают Wuhan Xinxin и Huawei. 

При этом Япония и Нидерланды лишь частично ограничили поставки оборудования для полупроводниковой промышленности в Китай в русле политики США, сохраняя возможность обслуживания уже установленного оборудования. Вашингтон намерен убедить эти страны ужесточить правила для всех игроков этого рынка. Однако ожидается, что новый кабинет министров Нидерландов будет отстаивать интересы национальных производителей, так что введение дополнительных ограничений может затянуться.

Кроме того, в Конгрессе США разработан законопроект, запрещающий получателям господдержки покупать китайское оборудование для своих предприятий в Китае. Ранее США уже ограничили расширение производства в Китае для субсидируемых ими компаний. То есть США последовательно реализуют стратегию сдерживания технологического развития Китая в сфере высокотехнологичных отраслей, пытаясь заблокировать доступ Поднебесной к ключевым технологиям и оказывая давление на партнёров.

#полупроводники #сша vs китай #микросхемы #полупроводники. сша #санкции сша #микросхемы памяти
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