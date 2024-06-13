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Gorovic
Прототип воздушного такси Archer eVTOL провёл успешные испытания на скорости 160 км
Прототип электрического вертолета компании Archer весит около 3000 кг, что делает его одним из крупнейших eVTOL в мире.

                                                       Источник изображения: Archer Aviation

Компания Archer Aviation, разработчик электрических летательных аппратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), достигла важной вехи в своей разработке, успешно выполнив полет с переходом от вертикального полета к горизонтальному на своем прототипе Midnight.

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Такой полёт является одним из самых сложных маневров для eVTOL. Во время него воздушное судно вертикально взлетает как вертолет, затем в воздухе переходит в горизонтальный полет как самолет, далее перед посадкой снова переходит в вертикальное положение. Archer удалось успешно выполнить этот маневр со скоростью более 100 миль/ч (160 км/ч).

                                                      Источник изображения: Archer Aviation

Как отмечает издание Electrek, прототип Midnight является вторым полномасштабным летательным аппаратом Archer и имеет взлетную массу около 6500 фунтов (2950 кг). Это делает его одним из крупнейших eVTOL в отрасли. Главный инженер Archer Джефф Бауэр отметил, что лишь немногим компаниям в мире удавалось достичь успешного переходного полёта на летательном аппарате такого размера.

Archer планирует продолжить испытательную программу прототипа Midnight. В планах полёты по маршрутам, имитирующие коммерческое воздушное такси, тестирование высокой интенсивности полётов, а также отработка дополнительных маневров. Компания намерена улучшать скоростные характеристики и дальность полета своего eVTOL. 


Ранее в этом году Archer получил сертификацию FAA, необходимую для начала коммерческих операций с eVTOL в США и теперь планирует начать пилотируемые испытательные полеты прототипа Midnight до конца года в рамках заключительной  фазы своей программы сертификации. Также компания активно налаживает партнерские отношения для внедрения своих летательных аппаратов, в частности, планирует запустить коммерческие маршруты в ОАЭ, Индии и Южной Корее в ближайшие несколько лет.

#evtol #воздушное такси #archer
Источник: electrek.co
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