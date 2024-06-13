Планируемые ограничения со стороны США фактически лишат Китай возможности производить передовые микросхемы с использованием мощностей TSMC и Samsung.

Источник изображения: Reuters

Вашингтон может запретить поставки в Китай ключевого оборудования и программного обеспечения, необходимого для производства микросхем с использованием инновационной транзисторной архитектуры Gate-All-Around (GAA). Эти ограничения фактически могут лишить Китай доступа к сотрудничеству с передовыми полупроводниковыми заводами, таким как TSMC и Samsung, которые являются единственными компаниями в мире, способными производить чипы с использованием GAA на данный момент.

реклама

GAA относится к структуре транзисторов следующего поколения, которая используется при производстве микросхем по 3-нм техпроцессу и ниже. Эти передовые чипы широко применяются в высокопроизводительных вычислениях и искусственном интеллекте. Китайская полупроводниковая промышленность ещё не достигла такого технологического уровня и нуждается в их приобретении.

Помимо GAA, США также может ограничить поставки в Китай микросхем памяти искусственного интеллекта с высокой пропускной способностью (HBM). Эти высокопроизводительные чипы критически важны для обучения и развертывания сложных нейросетевых моделей.

По словам аналитика Брэди Ванга из исследовательской компании Counterpoint, США могут убедить союзные страны, такие как Южная Корея, Тайвань и Япония, не производить микросхемы с использованием GAA для китайских технологических компаний, что фактически закроет доступ Китая к этим передовым технологиям.

Вашингтон впервые ввёл ограничения на технологию GAA в августе 2022 года, запретив экспорт в Китай программного обеспечения автоматизированного проектирования микросхем (EDA) с поддержкой GAA. В октябре же прошлого года последовали дополнительные ограничения на поставки оборудования, необходимого для изготовления структур GAA.

Тем не менее, несмотря на санкции, Китай прилагает значительные усилия, чтобы локализовать технологии производства передовых полупроводников, в том числе разработку собственного программного обеспечения EDA для GAA. Однако пока сохраняется значительный разрыв по сравнению с возможностями западных компаний в этой сфере. Учитывая стремление Китая достичь технологического паритета с США, дальнейшее ужесточение ограничений на экспорт со стороны Вашингтона представляется вероятным.