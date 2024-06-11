Новая функция iOS 18 позволит пользователям отправлять текстовые сообщения и даже стикеры по спутниковой связи из любой точки Земли без подключения к интернету.

Источник изображения: Apple

Новая функция iOS 18 позволит пользователям отправлять текстовые сообщения и даже стикеры по спутниковой связи из любой точки Земли без подключения к интернету.

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Apple представила на WWDC в iOS 18 интеграцию спутниковой связи в приложение для обмена сообщениями iMessage. Эта инновация позволит пользователям iPhone 14 и более поздних версий отправлять и получать текстовые сообщения, стикеры и реакции даже в самых удалённых уголках планеты, где отсутствует покрытие сотовой связи.

По словам старшего вице-президента Apple по маркетингу Грега Джозвяка, это самое большое обновление для iMessage за всю историю. Теперь наши пользователи смогут оставаться на связи буквально из любой точки Земли» .

Новая функция особенно актуальна для путешественников, альпинистов, исследователей и других любителей экстремального отдыха. До сих пор им приходилось полагаться на дорогие и громоздкие спутниковые телефоны для связи вне зоны действия сети. Теперь же достаточно будет захватить с собой iPhone.

Как отметил вице-президент Apple по инженерным системам Джон Тернюс, реализация этой функции потребовала «колоссальных инженерных усилий для миниатюризации антенн и оптимизации энергопотребления».

Помимо спутниковой связи, iOS 18 также принесёт много других улучшений в iMessage — возможность планирования отправки сообщений, новые стикеры и реакции, дополнительные параметры по форматированию текста.

Кроме того, операционная система получит обновления в области конфиденциальности и безопасности данных. Будет реализована поддержка дополнительной аутентификации для доступа к отдельным приложениям, а также расширенные настройки экрана и иконок приложений.

Как отметил глав Apple Тим Кук, «iOS 18 — это гигантский шаг вперед для нашей экосистемы. Я невероятно горжусь тем, что наша команда разработчиков создала всё это».