Разработка батарейки для контактных линз вдохновлена голливудским блокбастером.

Источник изображения: cnbc.com

Доцент Сингапурского технологического университета Ли Сок У заявил, что его последнее изобретение — миниатюрная батарейка для питания "умных" контактных линз — было вдохновлено знаменитой сценой из фильма "Миссия невыполнима 4". В этом голливудском блокбастере герой Тома Круза носит футуристические линзы, способные распознавать лица и отслеживать движения глаз, сообщает CNBC.

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Ученый решил сосредоточиться на создании компактного и безопасного источника питания, который позволит оснастить обычные линзы электронными компонентами без дискомфорта для пользователя, а его опыт в области разработки аккумуляторов помог с этой непростой задачей.

Разработанная Ли и его коллегами батарейка толщиной 0,2 мм (это в два раза тоньше человеческого волоса) заряжается от биосовместимого солевого раствора. Нанесенная на поверхность глюкоза вступает в реакцию с ионами натрия и хлора, что и обеспечивает зарядку. Это альтернатива потенциально опасным литий-ионным аккумуляторам.

Любопытно, что батарейку можно подзаряжать и с помощью...слез. В слёзной жидкости тоже содержится глюкоза, так что просто нося линзы в течение дня можно непрерывно вырабатывать дополнительную энергию. "Чем больше вы плачете, тем больше заряжается батарейка", — шутит Ли.

К сожалению, пока мощности этого миниатюрного источника питания недостаточно для сложных вычислений или передачи данных. Максимальное вырабатываемое напряжение составляет 0,3-0,6 вольт (для сравнения обычная батарейка АА выдает 1,5 вольт). Но учёный уверен, что в будущем, по мере совершенствования технологии, появятся модели с улучшенными характеристиками.

Потенциальными областями применения называются медицина и контроль за состоянием здоровья пациентов. Например, измерение уровня глюкозы у больных диабетом. Стоимость одной такой батарейки составит всего несколько долларов.