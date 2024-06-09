Первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 осуществила юбилейную 300-ю мягкую посадку после выведения на орбиту спутников Starlink.

Источник изображения: space.com

Компания SpaceX в очередной раз продемонстрировала технологический успех, достигнув цифры в 300 успешных посадок первых ступеней ракеты-носителя Falcon 9. Этот значимый рубеж был преодолен в пятницу вечером, 7 июня, во время очередного запуска спутников собственной группировки Starlink с космодрома на мысе Канаверал.

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Запуск состоялся в 21:56 по восточному времени и прошел штатно. Через 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 совершила вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу "A Shortfall of Gravitas" в Атлантическом океане. "Это уже 300-я посадка для Falcon 9, и мы гордимся, что продолжаем устанавливать рекорды в повторном использовании ракет", — прокомментировал Илон Маск.

Источник изображения: space.com

Данный бустер совершил уже 16 полетов, 12 из которых были связаны с выведением на орбиту спутников Starlink. Повторное использование ускорителей позволяет SpaceX существенно снижать стоимость запусков.

Тем временем верхняя ступень Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 22 спутников Starlink и отделила их через 52,5 минуты после старта. Эта группировка уже насчитывает более 6000 аппаратов и является крупнейшей в мире. Ожидается, что в будущем она будет включать до 42 000 спутников, которые обеспечат высокоскоростным интернетом пользователей по всему земному шару.

Источник изображения: space.com

Это 59-й орбитальный запуск ракет SpaceX и 42-й по программе Starlink. Компания продолжает наращивать темпы запусков и показывает впечатляющие результаты по многоразовому использованию ракет, опережая всех конкурентов.