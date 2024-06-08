Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Arm намерен завоевать половину рынка Windows за 5 лет, но аналитики в это не верят
Аналитики Canalys и Gartner сомневаются, что процессоры на Arm смогут занять 50% рынка ПК к 2029 году из-за доминирования архитектуры x86 и консервативности корпоративных заказчиков.

                                                        Источник изображения: cdnartwhere.eu

реклама

Qualcomm и Microsoft поставили перед собой амбициозную цель - достичь 50-процентной доли рынка ПК с Windows, работающих на процессорах с архитектурой Arm, к 2029 году. Об этом заявил руководитель Qualcomm по разработке архитектуры ЦП в недавнем интервью Reuters.

Ключевую роль в достижении этой цели сыграют новые процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite на базе Arm, которые будут заложены в основу следующего поколения ПК с Windows и поддержкой ИИ, передаёт издание TheRegister. При чем эти устройства позиционируются как прорыв для стагнирующего рынка ПК.

Для достижения 50% доли рынка Qualcomm и Microsoft делают ставку как на ноутбуки, так и на настольные ПК на базе Arm. Гендиректор Qualcomm Криштиану Амон намекнул, что чипы Snapdragon X Elite будут использоваться и в десктопах. Кстати, на недавней выставке Computex был показан рендер мини-ПК, а Qualcomm уже предлагает комплект разработчика Snapdragon X Elite в форм-факторе мини-ПК.

Однако аналитики считают цель в 50% доли рынка за 5 лет нереалистичной, учитывая, что сейчас практически все пользователи Windows используют процессоры x86 от Intel и AMD. По словам аналитика Canalys Кирена Джессопа, сегодня лишь 8-10% поставляемых ПК базируются на Arm, и почти все они - это компьютеры Apple на чипах Apple Silicon.

Canalys ранее прогнозировала, что к 2026 году 30% рынка ПК перейдет на Arm, но теперь аналитики считают даже этот прогноз маловероятным. Достичь 50% доли Windows-ПК на Arm к 2029 кажется почти невозможным, полагает Джессоп.

Вытеснить Intel и AMD на рынке ПК будет непросто. Это доказывает пример AMD, чья доля рынка выросла лишь с 14% до 20% за последние 5 лет, несмотря на очень конкурентоспособные процессоры Ryzen. Рынок ПК базируется на x86 с 1981 года, поэтому переход на новую архитектуру встретит сопротивление, считают аналитики.

Впрочем, по мнению Canalys, рост Arm в экосистеме Windows также не будет медленным. Главными драйверами станут чипы Qualcomm Snapdragon X Elite и, по слухам, процессор Arm для ПК от Nvidia. Кроме того, Microsoft объединяет усилия по развитию ПК с ИИ и ПК на Arm и поддерживает экосистему "Windows on Arm" как с помощью эмуляции x86-приложений, так и стимулируя разработчиков портировать ПО на Arm.

Тем не менее, по словам директора по исследованиям Gartner Ранджита Атвала, учитывая консервативность ИТ-отделов компаний, для массового перехода на Arm нужны будут более веские причины, чем просто увеличение времени автономной работы.

#qualcomm #windows #arm
Источник: theregister.com
+
Написать комментарий (0)
На подходе вторая волна компьютеров на процессорах Arm
Qualcomm выпустила новый чип Snapdragon 6s Gen 3 для мобильных устройств среднего класса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые в США: низкообогащенный уран высокого качества может быть использован в качестве оружия
+
Модеры показали Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition с улучшенной графикой
1
Европа производством аккумуляторов из древесины хочет избавиться от литиевой зависимости из Китая
4
Китай готовится досрочно превысить национальные показатели по производству «зеленого» водорода
1
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
8
На СВО задействовали многоцелевое орудие "Козерог-1", стреляющее ракетами, гранатами и снарядами
1
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
8
В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
+
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
Financial Times: Китай вербует пилотов западных истребителей для обучения своих лётчиков
+
RTX 4080 с трудом выдает 30 FPS в 4K в демонстрации Abandoned Manor на Unreal Engine 5.4
6
Смартфон Realme GT 7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 4 и OLED 8T LTPO с разрешением 1,5K
+
«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
15
MLID: NVIDIA GeForce RTX 5090 получит 28 ГБ видеопамяти и может стоить $2500
11
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
+
Мессенджер Telegram запустил собственную валюту Stars
+
«КамАЗ» построит в Москве новый завод среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей
4
JPR: NVIDIA заняла 88% рынка десктопных видеокарт для ПК в первом квартале 2024 года
+
Дом Советов в Калининграде окончательно снесут летом 2024 года
1
Ajazz представила клавиатуры с сенсорными экранами
+

Популярные статьи

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
28
"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
6
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
20
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
101
Китайские разработчики преднамеренно ухудшают AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC
2
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
24
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
14
Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине
+
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
War Zone: США активно наращивают запасы ракет для обороны Тайваня
+

Сейчас обсуждают

Женя Мосейкин
22:18
Когда сайт копирайтит дезинфой, а ютьюбер сравнивает водонагриватель со стиралкой.....
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Der Nordmensch
22:15
Просто изначально ии должен быть запрограммирован не наносить вреда людям никоим образом...Не пытиаться самостоятельно как то изменить или улучшать жизнь людей...а просто не вредить....
Nvidia позволит разгонять свои видеокарты без потери гарантии
Nvidia&Intel Hater
22:14
Все сказано в точку.Товарищ Ким бы терпилой не был и клал бы на законы международные когда угроза его государству.Потому и целы столько лет они ибо яйца у них как бетон и на малейшую угрозу в реальнос...
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
Nvidia&Intel Hater
22:11
Как то перпендикулярна его судьба) .Но итог будет закономерен
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
PanzerK
21:59
Ну в частности не работает Doom 3, вы бы об этом знали - если бы прочитали статью.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
PanzerK
21:59
Это обзор видеокарты, а не разбор или разгон... И на фоне встройки G41 она увы выглядит печально, так что смысла в таком сравнении я не увидел. Следующей на обзоре будет видеокарта GeForce 6600, вот т...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
ЧatoБoт
21:56
Попутного ветра пендосам в серево.
США приступили к выводу своих войск из Нигера
Alexey200
21:40
кг\ам
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
John Doe
21:36
Что ты ляпнул? Тебя про 4090Ти спрашивают, а ты херню отвечаешь
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
aleximus777
21:35
Тут все же нужна последняя версия, там было несколько патчей, которые нагрузили и проц и карту. До path tracing у меня 3080 еще держалась, а вот потом пришлось ставить ultra performance и в итоге брат...
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем