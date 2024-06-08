Аналитики Canalys и Gartner сомневаются, что процессоры на Arm смогут занять 50% рынка ПК к 2029 году из-за доминирования архитектуры x86 и консервативности корпоративных заказчиков.

Источник изображения: cdnartwhere.eu

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Qualcomm и Microsoft поставили перед собой амбициозную цель - достичь 50-процентной доли рынка ПК с Windows, работающих на процессорах с архитектурой Arm, к 2029 году. Об этом заявил руководитель Qualcomm по разработке архитектуры ЦП в недавнем интервью Reuters.

Ключевую роль в достижении этой цели сыграют новые процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite на базе Arm, которые будут заложены в основу следующего поколения ПК с Windows и поддержкой ИИ, передаёт издание TheRegister. При чем эти устройства позиционируются как прорыв для стагнирующего рынка ПК.

Для достижения 50% доли рынка Qualcomm и Microsoft делают ставку как на ноутбуки, так и на настольные ПК на базе Arm. Гендиректор Qualcomm Криштиану Амон намекнул, что чипы Snapdragon X Elite будут использоваться и в десктопах. Кстати, на недавней выставке Computex был показан рендер мини-ПК, а Qualcomm уже предлагает комплект разработчика Snapdragon X Elite в форм-факторе мини-ПК.

Однако аналитики считают цель в 50% доли рынка за 5 лет нереалистичной, учитывая, что сейчас практически все пользователи Windows используют процессоры x86 от Intel и AMD. По словам аналитика Canalys Кирена Джессопа, сегодня лишь 8-10% поставляемых ПК базируются на Arm, и почти все они - это компьютеры Apple на чипах Apple Silicon.

Canalys ранее прогнозировала, что к 2026 году 30% рынка ПК перейдет на Arm, но теперь аналитики считают даже этот прогноз маловероятным. Достичь 50% доли Windows-ПК на Arm к 2029 кажется почти невозможным, полагает Джессоп.

Вытеснить Intel и AMD на рынке ПК будет непросто. Это доказывает пример AMD, чья доля рынка выросла лишь с 14% до 20% за последние 5 лет, несмотря на очень конкурентоспособные процессоры Ryzen. Рынок ПК базируется на x86 с 1981 года, поэтому переход на новую архитектуру встретит сопротивление, считают аналитики.

Впрочем, по мнению Canalys, рост Arm в экосистеме Windows также не будет медленным. Главными драйверами станут чипы Qualcomm Snapdragon X Elite и, по слухам, процессор Arm для ПК от Nvidia. Кроме того, Microsoft объединяет усилия по развитию ПК с ИИ и ПК на Arm и поддерживает экосистему "Windows on Arm" как с помощью эмуляции x86-приложений, так и стимулируя разработчиков портировать ПО на Arm.

Тем не менее, по словам директора по исследованиям Gartner Ранджита Атвала, учитывая консервативность ИТ-отделов компаний, для массового перехода на Arm нужны будут более веские причины, чем просто увеличение времени автономной работы.