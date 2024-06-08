Благодаря интеллектуальному масштабированию изображений при помощи ИИ, игры, в том числе и старые, получат лучшее разрешение.

Источник изображения: Microsoft

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Компания Microsoft представила новую технологию масштабирования изображений Automatic Super Resolution (Auto SR или ASR), которая работает на уровне операционной системы. Это означает, что она способна улучшать качество графики в играх независимо от их поддержки данной функции на уровне кода.

Auto SR использует нейросетевые алгоритмы для интеллектуального повышения разрешения изображения, компенсируя тем самым потерю четкости при масштабировании. Для работы технологии задействуется специальный аппаратный чип Neural Processing Unit (NPU), который выполняет все тяжелые вычисления, не нагружая при этом ни центральный процессор, ни видеокарту.

В отличие от похожих решений Nvidia и AMD, Auto SR масштабирует не только саму картинку, но и элементы пользовательского интерфейса игр. Это позволяет улучшать визуальное качество даже в старых играх, не получающих регулярные обновления. Кроме того, Microsoft заявляет, что Auto SR способна обеспечить более высокое качество изображения по сравнению с традиционными методами масштабирования за счет использования ИИ.

Источник изображения: Microsoft

На данный момент технология Auto SR поддерживается только на компьютерах с процессорами Qualcomm Snapdragon. В дальнейшем планируется расширить совместимость на платформы с чипами AMD и Intel.

Microsoft также опубликовала список из 11 игр, где Auto SR будет работать автоматически без необходимости включения опции вручную. Среди них оказались такие игры, как Borderlands 3, Resident Evil 2 и 3, The Witcher 3 и другие популярные AAA-игры последних лет. Для старых игр функцию потребуется активировать в настройках видеокарты или Windows.