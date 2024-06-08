В ходе судебных слушаний экс-служащий Amazon обвинил компанию, что та через подставную фирму поставляла технологии распознавания лиц в Россию.

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Бывший сотрудник Amazon Чарльз Форрест предъявил серьёзные обвинения технологическому гиганту в нарушении санкций, наложенных Великобританией на Россию после начала конфликта в Украине.

Согласно заявлению Форреста, сделанным им этой неделе в ходе слушаний в Лондонском трудовом трибунале, Amazon заключила контракт с российской телекоммуникационной компанией МТС, владеющей VisionLabs, на использование технологии распознавания лиц Rekognition, сообщает Financial Times. Сделка якобы была проведена в обход санкций через подставную компанию в Нидерландах в период с ноября 2022 года по май 2023 года.

Форрест утверждает, что был незаконно уволен из Amazon в 2023 году в ответ на поднятые им вопросы о нарушениях. Помимо обвинений в нарушении санкционного режима, он также заявил, что Amazon предоставила доступ к технологии распознавания лиц полиции США, что противоречит политике, установленной самой компанией ранее.

Представители Amazon категорически отвергли все обвинения бывшего сотрудника, назвав их безосновательными. По их словам, у компании нет записей о продажах Rekognition российской VisionLabs за указанный период, а Форрест был уволен исключительно за "грубые нарушения трудовой дисциплины", включая отказ выполнять свои должностные обязанности.

В то же время компания признала, что могла допустить нарушения собственной политики относительно сотрудничества с полицией. При этом Amazon подчеркнула, что этот мораторий носит добровольный характер и не является юридически обязывающим.

Таким образом, стороны предъявили диаметрально противоположные версии произошедшего. Разобраться в сложившейся ситуации должен будет суд, где Amazon выразила готовность опровергнуть все выдвинутые против неё обвинения.