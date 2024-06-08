Несмотря на крупные инвестиции, гаджет AI Pin провалился из-за технических недоработок и игнорирования мнения разработчиков со стороны руководства Humane.

Источник изображений: Humane.com

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Стартап Humane, разработавший устройство AI Pin на основе технологий искусственного интеллекта, переживает не лучшие времена после провала своего флагманского продукта на рынке. Гаджет, который по замыслу разработчиков должен был стать альтернативой смартфонам, подвергся разгромной критике за многочисленные недоработки. В результате компания приступила к переговорам о продаже бизнеса компании HP.

Предварительная оценка стартапа в ходе сделки может составить более $1 млрд. Однако эта цифра выглядит слишком оптимистично на фоне провала продукта Humane на рынке. Напомним, изначально компания планировала продать 100 тысяч устройств AI Pin в этом году, но по состоянию на начало апреля получила всего 10 тыс. заказов.

Что говорят эксперты, почему AI Pin не оправдал возложенных на него надежд?

Как пишет The New York Times, во-первых, устройство имело серьезные технические недостатки, о которых руководство компании предпочитало не слышать. В частности, оно перегревалось из-за энергоемкого лазерного дисплея, а перед демонстрацией потенциальным инвесторам приходилось охлаждать AI Pin льдом.

Кроме того, время автономной работы гаджета оказалось недостаточным из-за слишком маленького аккумулятора. Для решения этой проблемы Humane предложила покупателям приобретать дополнительную батарею и зарядный футляр за $100. Но даже с их помощью ресурса хватало лишь на полдня использования.

Интересно, что некоторые сотрудники Humane пытались убедить руководство отложить выход AI Pin, пока недостатки не будут устранены. Однако их мнение проигнорировали, а высказавший сомнения старший инженер-программист даже лишился работы.

В итоге гаджет вышел на рынок в "сыром" виде. А после разгромных обзоров ведущих изданий стало понятно, что провал AI Pin нанес серьезный репутационный ущерб стартапу Humane. Теперь компании приходится доказывать инвесторам, что её бизнес по-прежнему стоит $1 млрд.

Хотя Humane и пытается исправить положение, обновив AI Pin поддержкой ИИ GPT-4, поздно говорить об успехе этого гаджета. Скорее всего придётся признать неудачу и сменить курс, сосредоточившись на корпоративных клиентах вместо розничного рынка. Либо Humane ждет поглощение более крупным игроком вроде HP, который сможет извлечь пользу из наработок стартапа, по крайней мере в сфере ИИ.