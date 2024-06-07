Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Huawei заявляет о превосходстве своих ускорителей Ascend 910B над Nvidia A100
В условиях запрета на поставки чипов Nvidia в Китай, Huawei разработала собственные ускорители ИИ, почти что превосходящие американские аналоги.

                                                               Источник изображения: Huawei

реклама

На конференции World Semiconductor Conference в Нанкине операционный директор подразделения Huawei по продуктам экосистемы Ascend и Kunpeng заявил, что новые ускорители Ascend 910B показали лучшие результаты в вычислительных тестах, чем американские аналоги Nvidia A100 на 20%. Это достижение особенно значимо в свете запрета властей США на поставку в Китай ускорителей Nvidia A100 и других передовых чипов.

По словам представителя Huawei, при обучении больших языковых моделей искусственного интеллекта, ускорители Ascend 910B показывают эффективность на уровне 80% по сравнению с чипами Nvidia A100, что делает разницу в их использовании несущественной. А это, в свою очередь, открывает новые возможности для китайских компаний и организаций, занимающихся разработкой и внедрением решений в области искусственного интеллекта.

Интересно, что экосистема ускорителей Ascend уже насчитывает 40 партнёров в сфере аппаратного обеспечения, 1600 партнёров в разработке программного обеспечения и до 2900 приложений для работы с ИИ. Крупные китайские технологические гиганты, такие как Tencent и Baidu, а также перспективные стартапы, например, iFlyTek, уже начали закупки ускорителей Ascend 910B для своих проектов.

Huawei активно развивает инфраструктуру для внедрения своих ускорителей. Вычислительные кластеры на базе Ascend 910B уже функционируют в 19 крупных городах Китая, а в ближайшем будущем планируется их развертывание в административных центрах крупных провинций страны в связи растущим спросом на отечественные чипы в области ИИ в условиях технологических ограничений со стороны США.

Представитель Huawei также отметил, что компания продолжит инвестировать в исследования и разработку новых технологий, чтобы предоставлять своим клиентам передовые решения для работы с ИИ. В планах Huawei - дальнейшее расширение экосистемы Ascend и сотрудничество с партнёрами для создания инновационных продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта.

#huawei #nvidia a100 #ascend 910b
Источник: scmp.com
+
Написать комментарий (0)
Huawei готовится представить серию среднебюджетных смартфонов Nova 13
Продажи серии HUAWEI Pura 70 превысили 1,5 млн устройств
Huawei: наши ИИ-ускорители превосходят решения Nvidia позапрошлого поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
47
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
В Европе очень встревожены из-за аварии на газовой платформе Норвегии
1
Эксперты Роскачества составили список привычек россиян, которые приводят к поломке смартфонов
+
Американский дрон-разведчик RQ-4B подозрительно долго кружит над акваторией Черного моря
1
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
3
"Ланцет" сумел догнать и поразить стремительно двигающийся украинский танк Т-64
2
Модеры показали Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition с улучшенной графикой
+
В России разработали «металлический клей» для машиностроительного производства
+
На материнской плате следующего поколения ASRock Z890 Taichi Aqua нет ни одного порта USB Type-A
3
ВС РФ продвинулись вглубь Новоалександровки на Очеретинском участке
+
В Ростех разработают российские двигатели для сверхлегких космических ракет
+
Европа производством аккумуляторов из древесины хочет избавиться от литиевой зависимости из Китая
4
Китай готовится досрочно превысить национальные показатели по производству «зеленого» водорода
1
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
5
Galaxy A52 больше не будет получать обновления функций Android и One UI
1
В Counter-Strike 2 продан один из самых дорогих скинов для AK-47 за $1 000 000
7
Мошенники научились взламывать WhatsApp аккаунты без ведома владельца
+
Глава NVIDIA: роботы-гуманоиды заменят людей во всех сферах, начиная с IT и заканчивая заводами
7
В сети появились характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch 7
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
19
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
1
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
71
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
2
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
8
Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине
+
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
10
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
7
Как «Хезболла» держит в постоянном напряжении Армию обороны Израиля
+

Сейчас обсуждают

Михаил Бреус
23:16
https://youtube.com/shorts/NYc-ana9ufo?si=-GPQkEUZrLjcmtOV
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
lighteon
23:13
Скорее я за инквизицию и сжигание еретиков)
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
lighteon
23:12
Geforce MX сейчас потом облились от этих слов) Реально как будто автор с другой вселенной с розовыми очками прилетел и такой... Ой... Тут реальность...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
lighteon
23:10
DirectX 9.0b от ATI был в картах 2002 года - Radeon 9700Pro/9500Pro... Ну это другая песня. А то что начальный уровень выходит гораздо позднее надо было уже давно привыкнуть к этому и не высасывать из...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
REY_B_
23:06
Автор, это видяшка из офисного компьютера с помойки. Её надо тестировать в "Блокноте"! Для чего она и предназначена! З.Ы. Можно даже с 4090Ти сравнить. Интересно, какая в Блокноте будет разница? Чует ...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Майкопское Честное
23:05
Я так и сделал, взял 7800 XT. А струи, э, простите, лучи хуанга пусть оставят себе любители разглядывать скриншоты с лупой.
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
Артём Николаев
23:04
Почему?
7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
Артём Николаев
23:04
Я хотел запостить эту картинку вспомнив i7-980X и Phenom II X6
7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
Bearcub
23:03
Т.е. ещё большее гуано?
«Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений
Дмитрий Мальцев
22:57
Согласен. С полгода назад пересел с e3 1271 v3 на r5 5600. Ну да, круто, браузер быстрее стал открываться :)
7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем