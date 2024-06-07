В условиях запрета на поставки чипов Nvidia в Китай, Huawei разработала собственные ускорители ИИ, почти что превосходящие американские аналоги.

Источник изображения: Huawei

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На конференции World Semiconductor Conference в Нанкине операционный директор подразделения Huawei по продуктам экосистемы Ascend и Kunpeng заявил, что новые ускорители Ascend 910B показали лучшие результаты в вычислительных тестах, чем американские аналоги Nvidia A100 на 20%. Это достижение особенно значимо в свете запрета властей США на поставку в Китай ускорителей Nvidia A100 и других передовых чипов.

По словам представителя Huawei, при обучении больших языковых моделей искусственного интеллекта, ускорители Ascend 910B показывают эффективность на уровне 80% по сравнению с чипами Nvidia A100, что делает разницу в их использовании несущественной. А это, в свою очередь, открывает новые возможности для китайских компаний и организаций, занимающихся разработкой и внедрением решений в области искусственного интеллекта.

Интересно, что экосистема ускорителей Ascend уже насчитывает 40 партнёров в сфере аппаратного обеспечения, 1600 партнёров в разработке программного обеспечения и до 2900 приложений для работы с ИИ. Крупные китайские технологические гиганты, такие как Tencent и Baidu, а также перспективные стартапы, например, iFlyTek, уже начали закупки ускорителей Ascend 910B для своих проектов.

Huawei активно развивает инфраструктуру для внедрения своих ускорителей. Вычислительные кластеры на базе Ascend 910B уже функционируют в 19 крупных городах Китая, а в ближайшем будущем планируется их развертывание в административных центрах крупных провинций страны в связи растущим спросом на отечественные чипы в области ИИ в условиях технологических ограничений со стороны США.

Представитель Huawei также отметил, что компания продолжит инвестировать в исследования и разработку новых технологий, чтобы предоставлять своим клиентам передовые решения для работы с ИИ. В планах Huawei - дальнейшее расширение экосистемы Ascend и сотрудничество с партнёрами для создания инновационных продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта.