Поисковик Perplexity представил инструмент, который позволяет пользователям создавать структурированные тематические страницы с помощью ИИ и публиковать их в интернете.

Источник изображения: Perplexity

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Новая функция Perplexity Pages от стартапа Perplexity позволяет пользователям легко создавать информативные веб-страницы на основе своих поисковых запросов. Этот инструмент использует алгоритмы искусственного интеллекта компании для генерации подробного структурированного контента после ввода краткой подсказки.

Пользователи могут настраивать разделы и оформление страницы, добавлять мультимедиа, а затем публиковать эти страницы для индексации поисковиками и доступа широкой аудитории. Ссылку на страницу можно легко отправить друзьям и коллегам для обсуждения темы. Более того, уже существующие диалоги в мессенджерах можно преобразовать в страницы одним кликом.

Эта функция отражает стремление Perplexity сделать возможности своего ИИ более доступными для рядовых пользователей. По словам руководителя отдела дизайна Генри Модисетта, компания заметила растущий интерес к обмену результатами поиска и решила предоставить для этого более удобный формат.

При создании страницы ИИ выступает в роли помощника, обрабатывая информацию и форматируя её, тогда как основные решения о тематике и структуре принимает пользователь. Такой подход позволяет соединить возможности искусственного интеллекта и интеллекта человека.

Пока функция Perplexity Pages доступна ограниченному кругу пользователей, но со временем планируется её расширение. Отметим, успех этого и других инструментов уже помог компании привлечь $250 млн инвестиций и достичь оценки в $2,5-3 млрд.