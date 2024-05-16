Компания Google анонсировала собственную технологию генерации видео с помощью искусственного интеллекта Veo. Можно расценивать это как ответ конкурентам, в частности OpenAI с их Sora.

Источник изображения: Google

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Veo умеет создавать видеоролики в Full HD разрешении продолжительностью более минуты. При этом используются разные визуальные и кинематографические стили, которые пользователь может задавать. Отличительной особенностью является продвинутое понимание естественного языка. То есть, нейросеть способна распознавать специальные термины вроде "таймлапс" или "съемка с воздуха", что позволяет точнее настраивать процесс генерации.

Помимо генерации на основе текстовых описаний, Veo умеет обрабатывать изображения и другие видео. На их основе также формируется желаемый результат. При этом движения людей и объектов выглядят реалистично на протяжении всего ролика.

Руководитель подразделения DeepMind Демис Хассабис отметил, что в дальнейшем планируется добавить возможность корректировки уже сгенерированного видео с помощью дополнительных подсказок. А также создавать более длинные ролики и раскадровки.

Пока что Veo недоступна рядовым пользователям. Идет закрытое тестирование с привлечением ограниченного числа создателей контента, чтобы понять, как лучше организовать поддержку авторов и наладить с ними сотрудничество при разработке технологии.

В ближайшие недели Google собирается открыть некоторый функционал для зарегистрировавшихся участников сервиса VideoFX. А в перспективе часть возможностей планируют интегрировать и в YouTube Shorts. Таким образом, Google не отстает от конкурентов в сфере генеративных технологий. Более того, Veo обладает некоторыми уникальными особенностями, которые могут сделать ее очень востребованной среди создателей видеоконтента.