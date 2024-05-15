Из-за требований китайских властей компания Nvidia рискует потерять значительную часть выручки на китайском рынке графических процессоров.

Источник изображения: Huawei Technologies

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Китайские власти рекомендовали местным технологическим компаниям отказаться от покупки графических процессоров Nvidia в пользу отечественных разработок. Как сообщает Theinformation, это решение является очередным шагом Пекина на пути к технологической независимости в сфере высокопроизводительных вычислений.

Ускорители вычислений, такие как GPU Nvidia, широко используются китайскими интернет-гигантами вроде Alibaba, Baidu и Tencent для машинного обучения и обработки больших объемов данных. Однако доступ к передовым GPU постоянно ограничивается экспортным контролем со стороны США, что создает угрозу бизнесу китайских компаний.

Попытки Китая разработать собственные конкурентоспособные GPU предпринимались и ранее. К примеру, Huawei активно продвигает линейку ускорителей Ascend. Однако они пока уступают ускорителям Nvidia по производительности.

Недавние новые ограничения со стороны США вынудили Nvidia адаптировать линейку видео для Китая - H20, L20 и L2. Это специальные версии GPU с пониженной производительностью, которые соответствуют требованиям экспортного контроля. Однако не смотря на это, китайские компании все равно спешат закупить GPU H20 на сумму около $4 млрд.

Последствия рекомендаций китайских властей пока неясны. С одной стороны, китайские ускорители пока уступают зарубежным аналогам по производительности. С другой стороны, отказ от импорта может стимулировать развитие национальной полупроводниковой промышленности.

Отмечается, что для Nvidia и других зарубежных производителей GPU такая рекомендация несет риски потери части китайского рынка. В прошлом году на Китай приходилось 14% выручки Nvidia, а в 2024 финансовом году эта доля может сократиться. Под угрозой оказываются и поставки GPU от Intel и AMD. Предположительно, в краткосрочной перспективе это может негативно сказаться на бизнесе китайских интернет-компаний, в долгосрочной перспективе собственные разработки позволят обеспечить технологическую независимость Китая.