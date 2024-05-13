Ведущие российские майнинговые компании учредили отраслевую ассоциацию для защиты бизнеса и развития сферы.

Российский рынок майнинга криптовалют активно растет в последние годы. По последним оценкам, страна уже занимает второе место в мире по объемам, уступая лишь США, а эксперты прогнозируют дальнейшее наращивание мощностей и увеличение потребления электроэнергии в 3-5 раз в ближайшие годы.

Однако пока эта сфера остается слабо урегулированной и не введена в правовое поле. Для исправления ситуации и создания благоприятных условий для развития цивилизованного "белого" майнинга была создана Ассоциация промышленного майнинга (АПМ). Ее учредителями выступили крупнейшие компании отрасли: поставщики оборудования, строители и операторы майнинговых ферм.

реклама



АПМ ставит своей целью консолидацию усилий игроков для выработки единой позиции и предложений по регулированию, которые будут защищаться в диалоге с госорганами. В повестке стоят такие важные вопросы, как разработка специальных налоговых режимов, отраслевых стандартов и обеспечение легального ввоза оборудования.

Еще одним приоритетом деятельности АПМ является борьба с серыми схемами и недобросовестными участниками рынка, на фоне того, что по сути Ассоциация призвана защищать интересы прозрачных игроков, соблюдающих законодательство. Такой подход, по замыслу АПМ, в конечном итоге должен способствовать оздоровлению отрасли и привлечению дополнительных инвестиций.

Таким образом, можно констатировать, что создание Ассоциации промышленного майнинга отражает процесс институционального становления этого высокотехнологичного сектора экономики в нашей стране. А консолидация усилий крупнейших российских майнинговых компаний будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, привлечению инвестиций, а также выработке сбалансированной государственной политики в этой сфере с учетом интересов бизнеса.