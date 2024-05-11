Кронос демонстрирует свою власть над временем, отказывая игроку в паузе во время боя в роли финального босса Hades II и троллит игроков едкими комментариями.



Недавно вышедший в ранний доступ роглайк Hades II преподнёс игрокам неожиданный сюрприз в виде уникальной механики в битве с финальным боссом Кроносом. Этот могущественный титан времени не только использует разрушительные атаки против героини Мелинои, но и блокирует все попытки поставить игру на паузу.

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Как только игрок нажимает кнопку паузы во время боя, Кронос выдаёт едкие комментарии, отказывая в возможности передохнуть. Фразы вроде "Нет, ты не имеешь власти над временем, не здесь" ясно дают понять, что контроль над течением сражения полностью в руках антагониста.

Этот необычный приём ломает четвёртую стену, заставляя игрока почувствовать себя бессильным перед могуществом Кроноса. А вот некоторые фанаты в восторге от такого взаимодействия и хвалят разработчиков из Supergiant Games за креативность. Однако есть и те, кто считает эту механику дешёвым трюком, портящим игровой процесс.

Несмотря на споры в сообществе, Hades II уже побила рекорд популярности первой части игры, и уникальный подход разработчиков к битвам с боссами определённо привлекает внимание. А титан Кронос тем временем продолжает держать игроков в напряжении, не давая ни секунды передышки в своём бескомпромиссном противостоянии.