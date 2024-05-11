Новый законопроект даст Вашингтону инструменты для ограничения распространения моделей искусственного интеллекта.

Изображение: Brian Penny/pixabay.com

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Американские законодатели активизировали усилия по ужесточению контроля над экспортом технологий искусственного интеллекта. Новый законопроект, подготовленный представителями Республиканской и Демократической партий, даст администрации президента дополнительные полномочия для введения ограничений на экспорт моделей ИИ, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Этот шаг отражает растущие в Вашингтоне опасения по поводу использования американских разработок в области ИИ другими странами в военных и разведывательных целях. Особенно часто в этом контексте упоминаются Китай, считающийся главным стратегическим соперником США. Полагают, что эти страны могут применять передовые алгоритмы ИИ для кибератак, создания биологического оружия и других враждебных действий.

Проблема усугубляется тем, что многие модели ИИ являются открытыми и свободно доступными для загрузки. Сложившееся положение серьезно ограничивает возможности американских властей контролировать их распространение. Новый законопроект как раз и призван устранить эти препятствия, дав Министерству торговли дополнительные рычаги влияния.

Как отмечают американские СМИ, проблема "утечки мозгов" в области ИИ стоит особенно остро в отношениях с Китаем. Несмотря на жесткую риторику Пекина о независимости в сфере высоких технологий, многие китайские разработки основаны на использовании американских открытых моделей, таких как Llama от Meta, что вызывает серьезную озабоченность в Вашингтоне.

Таким образом, США фактически открывают новый фронт технологической конфронтации с Китаем. Ужесточение контроля над экспортом передовых разработок в сфере ИИ должно не допустить их использования против самих США. В то же время подобные меры неизбежно приведут к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с этими странами.