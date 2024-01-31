AMD выпустила драйвер, специально предназначенный для игры Suicide Squad: Kill The Justice League.



Компания AMD выпустила графический драйвер версии 23.40.02.03, который предназначен для поддержки грядущего релиза игры "Suicide Squad: Kill The Justice League". Релиз запланирован на второе февраля. Если не установить этот драйвер, то при включенном режиме трассировки лучей могут возникнуть различные артефакты. Каких-либо других нововведений или улучшений данный драйвер не содержит. Также стоит отметить, что это не WHQL версия, но все необходимые тесты проведены. Поддерживаются видеокарты Radeon на базе архитектуры RDNA последнего поколения.

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Интересно, что компания AMD недавно представила масштабное обновление своего стабильного драйвера, которое включает поддержку функции AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Ожидается, что уже сегодня AMD выпустит драйвер с поддержкой встроенной графики для своих новых APU и активирует для них упомянутую функцию AFMF. По предварительным данным, новые APU могут быть в два раза (и даже более) быстрее своих предшественников, а благодаря генерации дополнительных кадров их преимущество станет заметно больше.

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Драйвер AMD Radeon Software версии 23.40.02.03 совместим со всеми видеокартами серий AMD Radeon RX 5000 и выше, а также с моделями видеокарт AMD для ноутбуков и настольных компьютеров. В целях оптимальной производительности, стабильности работы и качества графики рекомендуется установить данное обновление. Загрузить драйвер можно через прорамму AMD Radeon Software или через официальный сайт AMD.