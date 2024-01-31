Apple упрочняет лидерство в инновациях и переходит к 2-нанометровому процессу.

Apple продолжает демонстрировать свое лидерство в инновационных технологиях, первой применив передовой 3-нанометровый технологический процесс компании TSMC, а теперь планирует использовать новейший 2-нанометровый процесс для серийного производства чипов. Этот переход, который планируется осуществить во второй половине 2025 года, обеспечит снижение энергопотребления и повышение производительности системы.

реклама

Исходя из истории предыдущих обновлений, есть предположение, что iPhone 17-ой серии, может стать первым устройством с чипом, созданным по 2-нанометровому технологическому процессу. Переход компании с 5 до 3 нанометров помог улучшить производительность основного и графического процессоров, поэтому можно ожидать сохранения таких преимуществ и при использовании 2-нанометрового процесса.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Параллельно с этим, тайваньская компания, специализирующаяся на изготовлении полупроводников, TSMC продолжает работу над технологией производства процессоров с нормами 1,4 нм, хотя ожидается, что к массовому производству компания приступит не ранее 2027 года. Данная разработка являются частью стратегии TSMC, направленной на инновации и содействие технологическому прогрессу в области производства полупроводников.