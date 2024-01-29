Во время пандемии многим американцам пришлось оставаться дома, и многие обнаружили, что и сегодня предпочитают оставаться дома, а не выходить на улицу.



Пандемия 2019 года оказала глубокое влияние на американскую экономику, изменив привычный уклад жизни и работы миллионов людей. Одним из важных, но малозаметных последствий стало усиление роли интровертов в деловой среде США.

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Как отмечает в своей статье для Bloomberg известный экономист Эллисон Шрагер (Allison Schrager), являющаяся автором книги «Экономист заходит в бордель: и другие неожиданные места, чтобы понять риск», на протяжении десятилетий в американском бизнесе доминировали экстраверты. Коммуникабельность, умение завязывать контакты и работать с людьми считались ключом к успеху. Однако пандемия и вынужденная изоляция все изменили.

В условиях закрытия офисов и перехода на удаленную работу интроверты оказались в более выгодном положении. Им проще сосредоточиться на индивидуальных задачах и работать в одиночку. Экстравертам же не хватает живого общения с коллегами, из-за этого они чувствуют, что стали менее продуктивны.

Согласно исследованиям, продуктивность труда интровертов в период пандемии выросла на 5-10%, в то время как у экстравертов она снизилась на столько же. Это позволило интровертам занять более заметные позиции в компаниях, получить повышения и новые возможности. Даже по мере возвращения сотрудников в офисы, многие компании продолжают поддерживать гибридный формат работы и не требуют полного присутствия в офисе, что идет на пользу интровертам, помогая им и дальше оставаться на плаву.

Пандемия ускорила тренд на цифровизацию бизнеса и экономики. А в условиях цифровой среды интроверты чувствуют себя намного увереннее, чем при личном взаимодействии с другими людьми. Поэтому их влияние вряд ли ослабнет и в постпандемийном мире. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы в США усилится тренд на интровертизацию деловой среды. Компании будут больше ценить специалистов, способных эффективно работать автономно и сосредотачиваться на индивидуальных задачах.

В 2022 году произошел небольшой скачок в обычном общении между людьми, вероятно, в ответ на длительное пребывание в пандемической изоляции. Тем не менее, видна долгосрочная тенденция - американцам хочется больше смотреть телевизор или играть в видеоигры.

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Однако что касается бизнеса, то здесь придется адаптироваться к новым реалиям и менять корпоративную культуру таким образом, чтобы она подходила как экстравертам, так и интровертам. Тем не менее, экономику США все чаще стали называть интровертной.