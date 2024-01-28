Структура угля позволяет создавать ровные плёнки, совместимые с кристаллическими структурами.



Учёные ищут новые материалы для производства дешевых и перспективных полупроводниковых структур. Одним из вариантов может стать самый обычный уголь.

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Исследователи из американской научной лаборатории NETL предложили использовать уголь, неисчерпаемый природный материал, в качестве изолятора для наноэлектроники на основе двухмерных материалов. Аморфная структура угля позволяет создавать ровные плёнки, совместимые с кристаллическими структурами.

Технологический процесс нанесения углеродных изоляций прост - порошок угля смешивается с растворителем, затем осаждается и полируется. Такая технология может быть адаптирована для массового производства.

Эксперименты показали, что углеродные плёнки обеспечивают низкое сопротивление на границах перехода с двумерными материалами. Это делает уголь перспективным кандидатом на роль изолятора в наноструктурах будущего.

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Компания из TSMC профинансировала дальнейшие исследования в этом направлении, рассчитывая использовать разработку в производстве чипов, для наращивания производительности которых требуется достичь уменьшения транзисторов. Данная технология, основанная на использовании угля может стать важным шагом эволюции полупроводниковой промышленности.