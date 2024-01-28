Это недорогой и безопасный состав чернил для широкого спектра применений в быту и производстве.



Учёные из лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали перспективный и экологически безопасный состав светящихся чернил на основе гафния и циркония. Новый материал можно получать при смешивании порошков в растворе при умеренных температурах, что, как выяснилось, значительно снижает энергозатраты по сравнению с существующими технологиями.

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Чернила подходят для производства гибких OLED-дисплеев, носимой электроники и одежды с декоративным освещением. Исследователи продемонстрировали работоспособный прототип дисплея с высокой скоростью отклика. Кроме того, материал можно использовать в 3D-печати для осветительных приборов, например декоративных светильников.

При освещении ультрафиолетом материал практически полностью конвертирует энергию в видимый свет. Учёные пока могут добиться синего и зелёного свечения, работа над красным продолжается. Новые чернила также могут заложить основу для более экологичных перовскитных плёнок.

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В перспективе технология позволит масштабировать производство гибких дисплеев и одежды с подсветкой. Кроме того, материал открывает возможности для 3D-печати декоративной продукции. Разработка учёных из Беркли - это инновационное решение на пути к экологичным, "зелёным" технологиям освещения будущего.