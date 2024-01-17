Motorola вернулась с новым телефоном в G-серии.

После запуска Motorola G34 5G в начале этого месяца в Индии, бренд, принадлежащий Lenovo, вернулся с новым телефоном в G-серии. Последним предложением является Moto G Play 2024 года, но уже для рынка США. Смартфон является преемником Moto G Play 2023 года, дебютировавшего в 2022 году. Новейший G Play содержит некоторые обновления по сравнению со своим предшественником.

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Moto G Play 2024 имеет квадратный модуль задней камеры, который немного возвышается над панелью и похож на серии OPPO Find X5 и Reno 8. Кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. На передней панели устройство имеет выровненный по центру дисплей размером 6,5 дюймов с разрешением HD+ и пиковой яркостью 500 нит. Экран имеет досточно толстую рамку. Частота обновления 90 Гц.

Что касается оптики, Moto G Play 2024 оснащен одним датчиком основной камеры с разрешением 50 МП в сочетании со светодиодной вспышкой. Напомним, что его предшественник имел тройную заднюю камеру. На передней панели смартфона имеется 8-мегапиксельная камера для селфи.

Под "капотом" Moto G Play 2024 установлен процессор Snapdragon 680. Он оснащен 4 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 6 ГБ с помощью виртуальной оперативной памяти. Внутренней памяти объемом 64 ГБ можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Устройство питается от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Программно смартфон «из коробки» работает на ОС Android 13.

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Moto G Play выпускается в единственном цвете Sapphire Blue. Motorola оценила смартфон в 150 долларов, а в продажу он поступит 8 февраля в США.