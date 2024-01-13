Расследование было начато в связи с публикацией видео, на котором Илон Маск, якобы что-то курил.

NASA, после проведения расследования, не обнаружила доказательств употребления наркотиков в космическом агентстве SpaceX Илона Маска. Ранее появились сообщения о том, что сотрудники компании используют запрещенные вещества, включая экстази, сообщает Bloomberg. Однако представители НАСА подчеркнули, что все тесты дали отрицательный результат.

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Напомним, ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало свое собственное расследование в отношении использования наркотиков среди сотрудников SpaceX. Это было связано с публикацией видео, на котором Илон Маск, якобы курил травку во время интервью на YouTube в шоу "The Joe Rogan Experience" в сентябре 2018 года.

После расследования NASA заявила, что они будут работать с компанией SpaceX для обеспечения сотрудниками правил безопасности на рабочем месте. SpaceX также обязали провести дополнительные тренинги для своих сотрудников, посвященные этическим вопросам и "культуре безопасности".

"Агентство не располагает доказательствами несоблюдения SpaceX правил, касающихся работы без наркотиков и алкоголя", — говорится в заявлении NASA. "Мы ожидаем, что наши коммерческие партнеры будут соблюдать все требования безопасности на рабочем месте при выполнении этих миссий и услуг, которые они предоставляют американскому народу".

NASA также отметила, что "культура безопасности - это ключевой элемент нашей миссии". Они подчеркнули важность создания безопасной среды для работы и сотрудничества между государственными и частными организациями в целях исследований космоса.

Вопросы о соблюдении корпорацией SpaceX требований к свободе от наркотиков на рабочем месте вновь всплыли после того, как в начале этого месяца Wall Street Journal сообщила об употреблении Маском рекреационных наркотиков, включая кетамин, ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы.

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Однако сегодня Маск написал в социальной сети X, ранее известной как Twitter, что он и сотрудники SpaceX в течение многих лет проходили выборочные тесты на наркотики.