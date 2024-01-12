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Gorovic
Valve обновляет свою политику Steam в отношении искусственного интеллекта - теперь все можно
Ранее игры, созданные с помощью ИИ сталкивались с серьезными ограничениями.

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Valve, известная своей платформой цифровой дистрибуции Steam, обновила свою политику в отношении использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании игр. Это решение позволит многим независимым разработчикам и студиям публиковать свои проекты, использующие ИИ, без каких-либо ограничений. Ранее такие игры могли столкнуться с проблемами при рассмотрении для публикации из-за отсутствия четкой политики со стороны компании.

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Одной из главных причин обновления политики является растущая тенденция в индустрии видеоигр к использованию искусственного интеллекта. Ведь с помощью ИИ разработчики могут создавать более сложные миры, а также обеспечивать увлекательный геймплей и интересное поведение неигровых персонажей. Кроме того, ИИ может самостоятельно генерировать контент, что значительно экономит время и ресурсы на разработку.

Важно отметить, что новая политика не означает полную свободу действий для разработчиков. Все игры, которые будут представлены на Steam, должны соответствовать требованиям платформы в области этики и безопасности. В частности, они не должны включать в себя вредоносный код или материал, противоречащий правилам пользовательского соглашения. Кроме того, Valve будет продолжать борьбу с мошенническими практиками, такими как кража игр разработчиками их перепродажа под чужим брендом.


Отметим, что раньше компании сталкивались с большими трудностями при подаче заявок на публикацию  игр с использованием ИИ, так как политика Valve еще не была ясно определена. Теперь же все разработчики могут быть уверены, что если их проект соответствует основным требованиям Steam, то он будет принят к публикации независимо от того, использует ли он технологии искусственного интеллекта или нет. И это определенный прорыв!

Среди проектов, которые могут получить выгоду от этого обновления политики, можно назвать игры с процессом обучения неигровых персонажей, таких как симуляторы жизни или ролевые игры. Также новые возможности определенно появятся в разработке квестов, где сложность головоломок формируется в реальном времени в зависимости от действий игрока. 

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Получается, что изменение политики в отношении искусственного интеллекта в играх даст только положительные результаты, от которых выиграют в первую очередь геймеры.

#steam #valve
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