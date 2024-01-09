Флагманские смартфоны построены на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Компания ASUS официально представила свои новые флагманские смартфоны для геймеров - ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Обе модели построены на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и получили сертификацию по стандарту IP68, который обеспечивает защиту от пыли и воды. Устройства сохранили многие особенности дизайна и функциональность из предыдущего поколения телефонов ROG.

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Оба смартфона оснащены самыми передовыми технологиями. Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 будет работать на частоте до 3,5 ГГц, обеспечивая высокую производительность. Кроме того, ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro будут иметь поддержку памяти LPDDR5X и UFS 4.0, что позволит получать максимальную скорость передачи данных.

Также используется графический чип Adreno 740, который обеспечивает высококачественное изображение и поддерживает технологию реального времени трассировки лучей (RTXR) и позволяет создавать более реалистичные игры и видеоконтент с эффектами теней и бликов.



Относительно оперативной памяти ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Для хранения данных предусмотрен объем памяти на 512 ГБ и 1 ТБ соответственно. Такой объем позволит пользователям хранить все необходимое количество медиафайлов, игр, приложений и других файлов без особых проблем.

Другая важная особенность - дисплей. Оба устройства оснащены Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400x1080p) и поддержкой частоты обновления 165 Гц. Благодаря такой высокой частоте обновления, игры и видеоконтент получат бесшовность, даже если действие развивается быстро. Кроме того, дисплей имеет поддержку HDR10+ и DCI-P3 для обеспечения яркого и насыщенного цвета.

Еще одним интересным моментом является система охлаждения AirTrigger 6. Она позволяет контролировать тепературу устройства путем использования воздушного потока, который распределяется по корпусу смартфона. Это помогает предотвратить перегрев устройства во время долгих сеансов игры или использования других требовательных к ресурсам приложений.

Как указано выше, обе модели получили сертификацию по стандарту IP68, которая гарантирует защиту от пыли и воды - даже если телефон полностью "уйдет" под воду, телефон не выйдет из строя.

Наконец, ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro оснащены двойными фронтальными и задними камерами, которые позволяют делать снимки и видео высокого качества. Передние камеры имеют разрешение 32 МП, а задние - 108 МП + 13 МП + 5 МП. Устройства также поддерживают запись видео в разрешении 8K и замедленную съемку со скоростью до 960 кадров в секунду.

Помимо этого, ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro обладают многофункциональной зарядкой, которая позволяет быстро заряжать устройство за короткий период времени. Благодаря тому, что обе модели поддерживают зарядку на 65 Ватт, батарея заряжается на 50% за 30 минут. Аккумуляторы имеют емкость 6000 мАч, что вполне годится для длительного режима работы.

Другие характеристики: 3 микрофона, разъем для подключения наушников 3,5 мм (стандарт), Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, сканер отпечатков пальцев. Толщина устройства – 8,9 мм, масса – 225 граммов.

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Цена ROG Phone 8 Pro в Европе составит примерно €1200 (16/512 ГБ) или €1500 (24 ГБ/1 ТБ). Цена ROG Phone 8 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти €1100.