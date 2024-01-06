Пользователи смогут выбирать между двумя чат-ботами - Google Assistant и ChatGPT.

Chatbot от OpenAI ChatGPT, может стать доступным в качестве альтернативы Google Assistant на устройствах Android, сообщает зарубежное издание GizmoChina. Утверждается, что OpenAI ведет переговоры с Google об интеграции ChatGPT в операционную систему Android.

реклама



ChatGPT является чат-ботом, который использует машинное обучение для лучших ответов на запросы пользователей. Он был запущен в ноябре 2023 года и быстро приобрел популярность среди пользователей за его способность генерировать человекоподобные ответы на довольно широкий спектр вопросов.

Если переговоры OpenAI и Google увенчаются успехом, то ChatGPT станет доступен в качестве альтернативного ассистента для пользователей Android. Это позволит выбирать между двумя чат-ботами, что возможно, привести к улучшению общего функционала и возможностей обоих - Google Assistant и ChatGPT.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако, пока переговоры не завершены и неизвестно, когда ChatGPT станет доступен для пользователей Android. Кроме того, непонятно, будут ли какие-либо ограничения на использование ChatGPT на устройствах Android в частности для жителей России. Напомним, OpenAI запретил использовать ChatGPT на территории РФ.