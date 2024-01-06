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Gorovic
Ученые: одна из ближайших галактик к Млечному Пути скрывает за собой вторую галактику
Новые наблюдения Малого Магелланова Облака показывают, что это не одна, а две галактики.

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Астрономы обнаружили, что одна из ближайших галактик к Млечному Пути, галактика Андромеды, может скрывать за собой вторую галактику. Исследование, проведенное с помощью радиотелескопа LOFAR, показало, что в галактике Андромеды присутствует необычная структура, которая может указывать на наличие другой галактики.

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Группа учёных из Нидерландов и Германии проанализировала данные, полученные с помощью LOFAR, и обнаружила, что в галактике Андромеды присутствует необычная структура, названная «галактическим хвостом». По мнению учёных, эта структура может быть результатом столкновения галактик Андромеды и другой галактики, которая в настоящее время скрывается за ней.

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Если это действительно так, то такое открытие может иметь большое значение для понимания формирования галактик и их эволюции. До сих пор считалось, что галактики формируются в преимущественно изолированной среде, но открытие второй галактики в галактике Андромеды может указывать на то, что их столкновения могут быть более частым явлением, чем считалось ранее.

#млечный путь #галактика
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