Автомобиль не выдержал испытаний российскими морозами.

Компания Changan Automobile переживает некоторый кризис после того, как один из её SUV CS55 не выдержал испытаний российскими морозами. Водитель машины столкнулся с проблемой, когда педаль газа отвалилась во время движения. Этот инцидент вызвал большое количество споров в социальных сетях и привел к негативному восприятию модели.

реклама



Changan Automobile немедленно отреагировала на ситуацию и принесла извинения своим клиентам. Компания также заявила, что проведет полный анализ происшествия и приняла меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

По данным компании, судя по всему, причиной отказа педали газа стала низкая температура, которая вызвала размягчение пластика и привела к его деформации. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, Changan Automobile будет использовать более прочные материалы для изготовления педалей газа в своих автомобилях.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



