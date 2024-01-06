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Samsung готовится к выпуску новой модели смартфона из серии Galaxy A - Galaxy A35. Согласно ранее распространившимся слухам, устройство получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а также батарею емкостью 5000 мАч. Ожидается, что смартфон будет работать на чипе Exynos 1480.
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Exynos 1480 является четырехъядерным процессором, построенным на 5 нм техпроцессе. Он должен обеспечивать хорошую производительность и низкое энергопотребление. Камеру смартфона тоже ждут с интересом, так как она может быть оборудована технологией оптической стабилизации изображения (OIS).
Samsung Galaxy A35 также может получить поддержку беспроводной зарядки, что делает его ещё более привлекательным для пользователей. Однако окончательные спецификации и цена ещё не объявлены. Выход смартфона ожидается в ближайшем будущем, и он, вероятно, станет серьёзным конкурентом других бюджетных смартфонов на рынке.