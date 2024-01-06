Устройство получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а также батарею емкостью 5000 мАч.

Samsung готовится к выпуску новой модели смартфона из серии Galaxy A - Galaxy A35. Согласно ранее распространившимся слухам, устройство получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а также батарею емкостью 5000 мАч. Ожидается, что смартфон будет работать на чипе Exynos 1480.

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Exynos 1480 является четырехъядерным процессором, построенным на 5 нм техпроцессе. Он должен обеспечивать хорошую производительность и низкое энергопотребление. Камеру смартфона тоже ждут с интересом, так как она может быть оборудована технологией оптической стабилизации изображения (OIS).

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Samsung Galaxy A35 также может получить поддержку беспроводной зарядки, что делает его ещё более привлекательным для пользователей. Однако окончательные спецификации и цена ещё не объявлены. Выход смартфона ожидается в ближайшем будущем, и он, вероятно, станет серьёзным конкурентом других бюджетных смартфонов на рынке.