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Gorovic
Компания Razer анонсировала новую модель ноутбука Razer Blade 16
Ноутбук оснащен экраном OLED разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц.

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Разработчик ноутбуков для игр Razer анонсировал новую модель своей флагманской линейки - Razer Blade 16. Ноутбук оснащен экраном OLED разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, что позволит обеспечивать высокую производительность при просмотре видеоконтента и во время игрового процесса. Кроме того, в конфигурацию установлены последние процессоры Intel Core i9-13900HX и графика Nvidia GeForce RTX 4090 Ti. В качестве операционной системы используется Windows 11.

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Наряду с этим, компания представила еще одну модель - Razer Blade 18. Он отличается большей диагональю экрана - 18 дюймов, соответственно, и разрешением - 18,4 Full HD с поддержкой технологии G-Sync. Для работы этого ноутбука предусмотрены те же процессоры и графика, что и для Razer Blade 16.

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Обе модели будут доступны к заказу в ближайшее время, однако стоимость пока не объявлена. Стоит ожидать, что они станут серьезными конкурентами других брендов ноутбуков для игр на рынке.

#razer blade 16
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