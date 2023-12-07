Геймпад имеет регулируемые переключатели с нулевой зоной, обеспечивающие точное и без задержек управление.

Компания Black Shark недавно представила свой новейший игровой аксессуар — беспроводной игровой контроллер Black Magic. Этот контроллер, совместимый с различными платформами, также имеет триггеры с эффектом Холла, сообщает Ixbt.

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Кнопки располагаются в стиле Xbox, линейный триггер с эффектом Холла, 6-осевой гироскоп и четыре кнопки «Назад». Он поддерживает проводную частоту возврата 1000 Гц и предлагает разрешение джойстика 2000 уровней.

Одной из выдающихся особенностей являются регулируемые переключатели с нулевой мертвой зоной, обеспечивающие точное и без задержек управление в соревновательных играх. Вибрирующие триггеры с эффектом Холла обеспечивают реалистичную обратную связь, улучшая игровой процесс. А поскольку они магнитные и не имеют под собой точек физического контакта, спусковой крючок не изнашивается даже при постоянном использовании. Также в контролере есть 4 клавиши возврата, позволяющие пользователям отображать внутриигровые действия для дополнительного удобства.



Беспроводной игровой контроллер Black Magic оснащен аккумулятором емкостью 1000 мАч, что обеспечивает время автономной работы 10 часов. Он поддерживает три режима подключения - беспроводной 2.4G, Bluetooth и проводной. Противоскользящий рисунок с лазерной гравировкой обеспечивает игроку надежный захват устройства.

Одной из его интересных особенностей является поддержка сопоставления значений клавиш клавиатуры, что делает его универсальным для различных платформ, включая ПК, NS, iOS и Android.



Цены и доступность

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Контроллер по цене 259 юаней (36 долларов США) в настоящее время доступен для предварительного заказа в Китае. Во время первой продажи, которая пройдет с 9 по 15 декабря, контроллер будет продаваться по цене 199 юаней (28 долларов США).