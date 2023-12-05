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Gorovic
WhatsApp разрешит аутентификацию по электронной почте
WhatsApp представил альтернативный метод проверки по электронной почте для пользователей iOS и позднее для Android.

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WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет пользователям связывать свои аккаунты с адресом электронной почты. До сих пор WhatsApp позволял подтверждать свои аккаунты только с помощью номера телефона. Однако эта функция ограничивала процесс верификации и входа в аккаунт, если пользователь неправильно вставил SIM-карту или если его телефон был украден. Новая функция предоставляет альтернативный способ проверки аккаунта.

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Как сообщает Wabetainfo, новая функция проверки электронной почты стала доступна для пользователей iPhone с последним обновлением WhatsApp, а в ближайшем будущем ее планируется распространить и на пользователей Android. Эта функция доступна в приложении WhatsApp версии 23.24.70.

Чтобы активировать проверку электронной почты, просто перейдите в Настройки WhatsApp > Аккаунт. Эта функция служит в качестве резервного способа входа в систему в ситуациях, когда у вас возникают трудности с получением 6-значного кода проверки по SMS. 

"При включении двухэтапной верификации вы можете ввести адрес своей электронной почты. Это поможет защитить вашу учетную запись, позволив WhatsApp отправить вам ссылку на сброс, если вы забудете свой PIN-код, и отправить вам проверочный код", - говорится в FAQ WhatsApp.

Однако важно отметить, что WhatsApp не отменяет телефонные номера, а вводит адреса электронной почты в качестве дополнительного средства входа в учетные записи.

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Между тем, WhatsApp также тестирует функцию чата с искусственным интеллектом в последней бета-версии для Android, в которой появилась новая кнопка быстрого доступа, предоставляющая пользователям быстрый доступ к чатботу ИИ, избавляя их от необходимости искать его в списке чатов.

#whatsapp
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